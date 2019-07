La nueva campaña de CCOO previene a los trabajadores de los riesgos del golpe de calor

CCOO ha iniciado la campaña 'Protegerse de los golpes de calor es proteger la salud', una iniciativa para prevenir de los riesgos del sol y las altas temperaturas a los trabajadores que realizan su jornada laboral a la intemperie, especialmente, a los relacionados con la construcción.

Al menos 89.808 trabajadores estarían en riesgo por los peligros asociados al calor en la Comunitat Valenciana, según los datos de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de junio. Por provincias, habría 33.886 en Alicante, 10.809 en Castellón y 45.113 en Valencia.

Con esta campaña de prevención, el sindicato pretende concienciar sobre la importancia de hidratarse con frecuencia y evitar la exposición al sol durante un tiempo prolongado. Además, quiere conseguir también que en los convenios se implante la jornada intensiva en verano, así como la regulación de los tiempos de hidratación, de descanso y el trabajo por turnos.

El secretario general de Construcción y Servicios de CCOO PV, Josep Albors, ha asegurado en declaraciones a la SER que no solo quieren concienciar a los trabajadores, sino también a las empresas. "Es importante porque los golpes de calor, al parecer, no se tienen en cuenta o no se notan en un principio y después tienen unas consecuencias muy drásticas", ha indicado.