¿A quién le importa la tasa turística?

Ha tardado poco, pero ya tenemos sobre la mesa de esta segunda legislatura del Botànic el debate de la tasa turística. Y bienvenido sea, porque la falta de acuerdo entre los tres socios en la anterior legislatura bloqueó la reivindicación de Podemos. Con la patronal hotelera radicalmente en contra, el PSPV se ha negado siquiera a contemplar un impuesto que ahora Compromís se abre a rebajarlo de alguna manera. Para que si no puede ser autonómico, que se pueda al menos aplicar en determinadas ciudades como Valencia.

Es cierto, como defiende el sector turístico, que cobrar una tasa a los turistas no acabará, por ejemplo, con el gran problema de los apartamentos ilegales. Ahora bien, hay dos argumentos, para mí incuestionables, a favor de una tasa turística. El primero es por una cuestión de coherencia política. Si el discurso que todo lo impregna es la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, por qué negarse a contemplar una vía extra de ingresos. Por qué renunciar a poder mejorar la frecuencia de unos autobuses públicos atestados de turistas.

El segundo argumento lo planteo como turista que soy, pues a veces tengo la sensación de que quienes están en contra de la tasa turística es porque, simplemente, no viajan. Yo lo hago, y mucho, y jamás me he fijado en dicha tasa. Nunca he descartado un destino por tener que pagar un euro por noche.

