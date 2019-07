Paco Guerrero toma las ondas con 'El otro Hoy por hoy Ciudad Real'

El humor es parte imprescindible de la Cadena SER a cualquier nivel. En lo más cercano Paco Guerrero es pieza fundamental y este verano se ha propuesto secuestrar cada jueves parte del 'Hoy por hoy Ciudad Real y provincia' para rescatar a singulares personajes.

Con ellos recorrerá la provincia haciendo periodismo del que no se hace durante las otras estaciones del año. Historias cotidianas, o no tanto, personajes olvidados y otros nuevos que buscan hacerse un hueco ante la ausencia de los habituales por encontrarse de vacaciones. La primera emisión de 'El otro Hoy por hoy Ciudad Real' no tiene desperdicio: