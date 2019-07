Alcoa cede ante los trabajadores y cierra el acuerdo de venta a Parter

Alcoa y trabajadores desbloquean la venta. Tras doce horas de reunión, la multinacional cedió ante la postura del comité de empresa de Avilés. Los trabajadores de la factoría de San Balandrán se negaban a dar luz verde a un preacuerdo al entender que no iban a aprobar una venta en la que ellos no habían participado. No fue fácil llegar a esta solución ya que los trabajadores gallegos y el Ministerio eran partidarios de que se rubricara el preacuerdo. Finalmente se acordó un acta de cierre del proceso donde las plantillas ni son partícipes ni validan el procedimiento entre las partes. El presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, aseguró que "a Alcoa le ha quedado claro que no cedemos ante el chantaje".

El documento permite evitar la aplicación del ERE la próxima semana y si el fondo suizo deposita antes del 1 de agosto sus garantías financieras se confirmará la venta. Sobre el futuro, la plantilla considera que los dos años de trabajo que garantiza Parter no podrán ampliarse sin que se reactiven las cubas de electrólisis e insisten en la urgencia de una tarifa eléctrica estable y competitiva.

El secretario de Industria en funciones, Raúl Blanco, cree que el acuerdo es satisfactorio para las partes porque "habrá un futuro industrial para las seiscientas familias pendientes".

Los sindicatos han informado a los trabajadores de las plantas y ahora solo resta que Parter presente las garantías financieras por valor de 30 millones de dólares (26 millones de euros).