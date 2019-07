Xavi Rabaseda: "No jugar en Europa es un chasco gordo, pero me quedaré aquí"

El alero del Herbalife Gran Canaria Xavi Rabaseda ha manifestado que el hecho de que su conjunto no juegue en Europa la próxima temporada es "un chasco gordo" para todos, aunque ha asegurado que su intención es cumplir el año de contrato que le resta con el equipo isleño.

Los rumores se han disparado en los últimos días sobre la posible desvinculación de Rabaseda del Gran Canaria después de que el equipo haya quedado fuera de las tres competiciones europeas, pero el jugador catalán aclara que solo tiene en mente disputar la que sería su quinta temporada consecutiva en el Herbalife.

"No sé qué idea tiene el club con respecto a mí, porque como todo el mundo sabe había un fichaje que estaba al caer (en referencia al base Ferran Bassas, ex de Iberostar Tenerife) y ahora parece que no está tan claro... La cosa está un poco revuelta, pero yo estoy muy feliz aquí", ha asegurado en una entrevista con Efe.

A sus 30 años y con su dilatada experiencia, Rabaseda es uno de los referentes de la afición amarilla y parece llamado a capitanear la próxima plantilla del Herbalife Gran Canaria tras las bajas de Albert Oliver y Eulis Báez.

"Pasaré casi todo el verano en Gran Canaria, salvo un par de semanas que me iré de vacaciones con mi mujer fuera. Tenemos todo planeado para seguir aquí y, en ese sentido, en casa estamos tranquilos. Además, el club no tiene que contactar conmigo, porque tengo contrato en vigor y no tengo cláusula de salida este verano", ha comentado.

En cualquier caso, Rabaseda ha reconocido que será muy duro no disputar competición europea el próximo curso, tras varios años jugando la Eurocopa y, la campaña anterior, la Euroliga.

"Que el club no vaya a jugar competición europea es un chasco gordo para todos, pero hay que asumir que eso va a ser así después de que hiciésemos un mal año. Ahora intentaremos devolver al ' + Char(39) + 'Granca' + Char(39) + ' al nivel y a las competiciones en las que se merece estar", ha indicado.

El alero, que vive ajeno a los rumores que lo sitúan fuera de la órbita de Gran Canaria, ha enviado un mensaje tranquilizador a los seguidores del conjunto isleño.

"Durante el verano la prensa especula sobre cómo quedarán las plantillas, pero al final uno hace lo que quiere y yo me quedaré aquí para cumplir mi contrato. Tengo mi piso y mi coche en Gran Canaria, y se dan todas las circunstancias para quedarme en el Herbalife. Si no ocurriese así, me sorprendería", ha concluido. EFE