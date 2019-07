Álex Fuentes, tercer fichaje del BeSoccer UMA Antequera

Continúan los refuerzos para el BeSoccer UMA Antequera. El club universitario cerró el traspaso del ala madrileño Álex Fuentes, que llega procedente del Naturpellet Segovia. Ha jugado cinco temporadas allí, siendo las dos últimas en Primera División.

Se trata de un jugador con buen currículum a sus 24 años. Creció en las filas del PSG Móstoles para luego formar parte del CDE Rivas 95 y la UD Las Rozas Boadilla. Debutó en la máxima categoría en la temporada 2013-14 con el Ríos Renovables Ribera Navarra y ha sido internacional sub-18 y sub-19.

Gran técnica, buena lectura de juego y su capacidad de aportar también en defensa son algunas de sus cualidades. En su última campaña en Segovia, el madrileño hizo cinco goles en 29 partidos.

"Con estos dos años en Primera he cogido bastante experiencia y puedo aportar bastante calidad de pase, regate, uno para uno y ayudar al equipo a devolverlo a la máxima categoría, que es donde merece estar”.

Tras descender con su exequipo, el club universitario contactó con él. "No dudé porque me gusta mucho el proyecto. Me habían hablado muy bien del grupo humano que hay y con ganas de empezar”. Con esta incorporación, son ya tres las nuevas caras del BeSoccer UMA Antequera para el nuevo proyecto de ascenso.