Los médicos de Atención Primaria celebran el relevo de Rubial

El cambio de gerente de la EOXI en el área sanitaria de Vigo, del que informaba ayer la Xunta de Galicia, sigue generando reacciones. Uno de las últimos caballos de batalla para el ya ex gerente Félix Rubial fue el de los médicos de atención primaria, los jefes de servicio de los PACs que dimitían en el mes de marzo como protesta por la situación sanitaria en el área. Una de sus exigencias para la negociación era que Rubial no estuviese en esa mesa, al que no consideraban la persona idónea y al que reprochaban su actitud, al asegurar que los médicos de este servicio no contaban la verdad de la situación.

El cambio de gerente, que ahora será Julio García Comesaña, lo reciben como un punto de partida para volver a negociar. Manuel Domínguez Sardiña, uno de los jefes de servicio dimitidos, apela a retomar las negociaciones entre médicos de primaria y gerencia, además de añadir a esta mesa a los médicos hospitalarios. Asegura que hay que dejar de mirarse el ombligo y buscar lo mejor para los pacientes.

Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública acusan a Félix Rubial de colaborar en el desarollo del modelo "público-privado" del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y denuncian las"irregularidades", los "problemas asistenciales" y las "barreras al acceso de la población a la Atención Hospitalaria" que generó este proceso, además de reprobar que este modelo provocase que el área de Vigo se sitúe a la cabeza de Galicia con las listas de espera más largas. Confían en que el cese suponga un "proceso de rectificación" por la Xunta, aunque señala que es el gobierno autonómico el verdarero culpable de los "recortes y privatización" en la sanidad.

En el área metropolitana, varias asociaciones llevan tiempo también protestando por la gestión de Rubial. En Cangas, Mari Carmen Nores, portavoz de A voz da Sanidade de Cangas, asegura que solicitaron múltiples reuniones con el ex gerente y que nunca hubo respuestas a sus peticiones. El cambio en la gerencia lo ven como una manera de templar el conflicto abierto y esperan que el nuevo gerente de la EOXI sea más dialogante que su predecesor.

En Mondariz, Mondariz Balneario y Covelo, la Plataforma de Defensa del Pediatra en estos municipios llevan desde noviembre sin pediatra, con “parches”, aseguran, que no soluciona la situación de las familias, y también sin respuesta por parte de la EOXI. Ahora, volverán a solicitar una reunión para pedir explicaciones por esa falta de servicio.