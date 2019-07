García-Page promete "más diálogo, pactos, moderación, y cercanía"

Emiliano García-Page ha jurado su cargo este sábado por la tarde ante un abarrotado patio del Palacio de Fuensalida, en Toledo. Es el lugar donde falleció la Emperatriz Isabel -esposa de Carlos V-, algo que ha querido destacar el presidente regional para hablar de la rica historia que arrastra nuestra tierra. Su intervención estuvo precedida de una actuación musical de la artista toledana Lucía Santiago. Acompañaron a García-Page en el escenario ocho ciudadanos anónimos de los que hablaron dos. Las dos se llaman Dulcinea: una ha vuelto a la región con el Plan de Retorno del Talento y la otra, usuaria de la asociación APANAS de Toledo, ha agradecido que los discapacitados intelectuales como ella pudieran votar.

Tras esto, García-Page juró su cargo sobre un ejemplar de la Constitución que data de 1981. Su intervención, de una hora de duración, estuvo cargada de momentos muy emotivos. El presidente regional se quiso acordar de su familia, la de sangra y también la familia que ha formado durante estos años de larga trayectoria política. También dos recuerdos especiales para dos personas que no pudieron estar en esta toma de posesión: para Elena de la Cruz (consejera de Fomento que falleció en 2017 con solo 45 años) y para Alfredo Pérez Rubalcaba (exvicepresidente del gobierno de España y exministro de Interior y que falleció a principios de mayo).

En cuanto a los mensajes estrictamente políticos, García-Page promete que la mayoría absoluta no se le va a subir a la cabeza. Ha prometido también más diálogo, más pactos, más moderación y más cercanía y ha asegurado que el haber logrado mayoría absoluta en las urnas no les hace "más listos" ni "inmunes al error". A Podemos, sus socios de gobierno hasta que no se nombre un nuevo ejecutivo, les ha dicho que si hubieran estado en el acto se hubieran sentado en primera fila como miembros del ejecutivo.