Pequeños, pero matones

Este curso de verano de la Universidad de Zaragoza es único en España. Sus 20 plazas se llenaron en apenas un día. Hay lista de espera para la próxima edición.

Y no es para menos. Las conferencias abordan los métodos de control de plagas como la de la mosca negra que, según el entomólogo Javier Lucientes "ha colonizado de forma alarmante el valle del Ebro y llega ya hasta La Rioja. Su picadura produce reacciones tóxicas en humanos, pero también afecta a la ganadería. "las ovejas no salen en celo. No quieren salir al campo. Prefieren quedarse en las parideras. Tienen que salir a pastar de noche para tener alimentación. En los picaderos de caballos, igual", explica Lucientes. "No sabemos las afecciones a la fauna silvestre, aunque hemos visto en otros países como las larvas son capaces de matar a pollitos de ave", añade

Las olas de calor, además, apenas les afectan ya que "los días de temperaturas muy altas bajan su actividad y se esconden en la vegetación más húmeda". Controlar las colonias es costoso y si no se hace en grandes extensiones, poco efectivo ya que estos animales son capaces de desplazarse a lo largo de 15 ó 20 kilómetros

OTRAS PLAGAS

El curso que se celebrará hasta el 12 de julio en Grañén aborda también la presencia del mosquito tigre: testimonial ahora, podría ser un problema grave en 4 ó 5 años. Presente en la zona limítrofe con Cataluña y Valencia, está empezando a llegar al interior, según Javier Lucientes y lo hace a través de las carreteras, metiéndose en el interior de los vehículos. De momento no origina muchas molestias, ya que las poblaciones son pequeñas , pero irán en aumento si no se hace nada por controlarlas

También crece el número de pulgas y garrapatas. Y ojo con los piojos, ya que el uso indiscriminado de pediculicidas hace que se vuelvan resistentes a los tratamientos