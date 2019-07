Crece la crisis de las algas invasoras

Lo ha explicado el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, durante su participación en nuestro programa. 600 metros de línea de playa inundados de lo que se conoce como algas invasoras. la situación ha llevado a Ruiz a solicitar ayudas a instituciones supramunicipales para poder hacer frente, en principio, a los gastos extraordinarios de limpieza del litoral.

La presencia de estas algas en el estrecho está ocasionando graves perjuicios no solo en el sector turístico de la zona, que ya es importante, sino además en el sector pesquero siempre tan sensible. Manuel Suárez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tarifa ha comentado que ya son necesarias también las ayudas y que aún no ha escuchado a nadie acordarse de ellos para plantear una solución al problema.

Pero también ha aparecido en el escenario de esta crisis la Asociación Algas del Estrecho. "Nuestra Asociación desarrolla ensayos cosméticos con algas de arribazón desde el 2010, incluida el alga invasora asiática. Tenemos mucha experiencia en el manejo y transformación como ingrediente cosmético, una de las alternativas para mitigar esta plaga, la eliminación por valorización".

Candela Sánchez, portavoz de la asociación dice que "la Junta de Andalucía hace la avestruz con las algas invasoras". Sánchez ha denunciado que la administración andaluza "no encara con rigor y la necesaria sensibilidad la crisis ambiental que ha provocado la invasión del Estrecho por el alga asiática Rugulopteryx okamurae. Le solicitamos por escrito el 21 de junio una reunión para exponerle los motivos de la campaña SALVEMOS EL ESTRECHO que promueve la constitución de una Mesa de Trabajo para la elaboración de un Plan de Acción que sea ejecutivo de forma inmediata".

La asociación ha solicitado una reunión con el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, para plantear le la grave crisis medioambiental generada en el estrecho por la presencia de estas algas.