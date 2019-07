ASEMAR está dispuesta a continuar hasta diciembre

La continuidad de la escuela de Educación Infantil ‘Allendeduero’ se puede decir que está también garantizada, igual que la del centro municipal ‘Aranda de Duero’. ASEMAR está dispuesta a prorrogar este servicio en los primeros meses del próximo curso, tal y como le ha pedido el equipo de gobierno, siempre y cuando el Consistorio arandino le garantice que después de las vacaciones de navidad asumirá la gestión. Lo que no tendría sentido y además la Consejería de Educación no lo permitiría, es iniciar una nueva temporada con la incertidumbre de si en 2020 seguiría abierta la escuela. “Nuestra colaboración es total y absoluta; nosotros nunca hemos tenido ningún problema, siempre y cuando se garantice la continuidad, porque lo que no tiene ningún sentido es que se inicie un curso que no puedes terminar, los planes educativos los tiene que aprobar la Consejería al inicio de curso y nunca nos aprobarían un plan educativo que termine en diciembre”, explica Roberto Rojo, vicepresidente de la asociación de empresarios.

Este colectivo lleva preparando la transición desde los meses de octubre o noviembre de 2018, aunque el proceso se ha dilatado más de lo normal al coincidir con la etapa electoral y sobre todo por las discrepancias que había entre algunos técnicos del Ayuntamiento y los servicios económicos sobre la legalidad de que el Consistorio asuma este servicio, aunque parece que finalmente no hay ninguna duda de que el Ayuntamiento tenga la competencia de este servicio, sobre todo basándose en un convenio de 2011 que así lo establece.

ASEMAR lleva gestionando estas instalaciones desde 2005, pero dice Roberto Rojo que su compromiso era sólo por siete años y a partir de entonces el servicio se ha ido prorrogando con carácter provisional, con la idea de que el Ayuntamiento acabara asumiendo el servicio, lo que supondría que los usuarios estarían en las mismas condiciones que las familias que utilizan la escuela ‘Aranda de Duero’. “La principal demanda que hemos tenido siembre desde ASEMAR es que es un centro público y, por tanto, los usuarios tienen que tener las mismas condiciones que los del otro centro municipal, por eso nuestro tiempo de compromiso con este proyecto acabó en el año 2012 y desde entonces todo han sido soluciones provisionales, principalmente por los usuarios, porque tenían un tratamiento distinto al otro centro, cien por cien municipal”, argumenta Rojo.

Por tanto, si no surge ningún impedimento más, la escuela infantil ‘Allendeduero’ abrirá sus puertas de nuevo en septiembre para iniciar un nuevo curso, que tendría la particularidad de estar dividido en dos etapas separadas por las vacaciones navideñas. A partir de enero, las tarifas se reducirían sensiblemente, al regirse por los mismos precios públicos del otro centro municipal. ASEMAR exige el compromiso de que las familias que se matriculen a principios de curso tengan la plaza garantizada aunque a partir de enero las solicitudes pudieran sobrepasar la capacidad de la escuela.