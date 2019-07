"En la Diputación no debería haber grupos políticos que quieren desmantelarla"

El popular Ángel Guerra presidirá la comisión de Hacienda de la Diputación burgalesa en este nuevo mandato que acaba de estrenar la corporación provincial. Y es que en virtud de los acuerdos entre PP y Ciudadanos para gobernar esta institución Guerra ha tenido que dejar en manos del partido naranja la presidencia de SODEBUR, cargo que desempeñaba desde hace varios años. El diputado ribereño ha recalcado en Radio Aranda que esta competencia ha sido exigida por Ciudadanos para llegar a un acuerdo de gobierno sin que la hayan conseguido por méritos propios.

Guerra afirma que se mantendrá vigilante, a modo de oposición desde el propio gobierno, para que SODEBUR continúe cumpliendo los objetivos para los que fue creado. “Ya estaré al tanto yo, por si acaso. Puede ser una situación de estas que podríamos llamar ‘desde la oposición pero en el gobierno’. Hay que tener cuidado en todos estos aspectos” ha asegurado

El diputado ribereño se ha mostrado muy escéptico al respecto del papel que desempeñará Ciudadanos en este mandato, recordando que no hace mucho abogaban por el desmantelamiento de las Diputaciones Provinciales o por eliminar ayuntamientos en municipios menores de 5.000 habitantes, aunque ahora se retracten o maticen esas palabras. “Aquellas personas que andan diciendo, y todavía lo siguen diciendo, que las Diputaciones hay que quitarlas de en medio, lógicamente no va en consonancia con la coordinación de debería existir. No debería haber en la Diputación grupos políticos que las quieren desmantelar. Y ahí no deberíamos ser tan sensibles como en algunos casos se hace.”

Tampoco considera demasiado consistentes las 66 medidas pactadas en el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos que fueron la base para dar la presidencia de la Diputación a su compañero y presidente provincial del partido César Rico y la vicepresidencia al miembro del partido liberal, Lorenzo Rodríguez. Guerra se ha desentendido de lo que ha calificado como “frasecitas”, de las que asegura que no ha leído porque no ha participado en su negociación. Aun así dice que en su mayoría son idénticas a las pactadas para la Junta de Castilla y León, cuando en su opinión hubiera bastado con cinco compromisos básicos que reflejen que la prioridad de la corporación provincial es la defensa de los pequeños pueblos.

Además de presidir la comisión de Hacienda, Ángel Guerra será vicepresidente de la comisión de compras, aunque ha recalcado que su labor prioritaria será “la atención a los alcaldes y concejales de la Ribera del Duero”.