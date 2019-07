El talento de Cynthia

Esta semana, en Joven In, Beatriz Balbona nos ha traído al estudio a Cynthia Zebaze. Esta joven camerunesa saltó a la fama durante la última edición del concurso televisivo Got Talent, donde encandiló a todos con su voz. Pero Cynthia no sólo es portadora de gran talento para la música, lo es también de una experiencia vital que merece la pena conocer. Hace 8 años llegó a España en una patera, embarazada, con sólo una mochila. Pasó siete meses en el centro de retención de inmigrantes de Ceuta y después llegó a Oviedo donde dio a luz a su hija. De Oviedo a Gijón, y de ahí a comenzar a cantar en un coro para que después un cazatalentos la reclutase para la última edición del concurso televisivo.

La tele mostró a l mundo el talento vocal de nuestra invitada y, desde entonces ha comenzado a desarrollar una incipiente carrera musical con pequeños recitales en bodas, funerales y actos de todo tipo. Incluso continúa formándose al tiempo que desarrolla su vida en Asturias, una tierra que, como ella confiesa, en la que se encuentra muy bien. Cynthia, hasta se ha animado a cantarnos algo en directo en el estudio.

Bea Balbona también ha aprovechado el programa de esta semana para hablarnos del Book Crossing, la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo. Así que, a liberar libros se ha dicho.