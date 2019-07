Patricia Cavada: "No creo en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz"

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha reconocido en una entrevista en Radio Cádiz que la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz le parece prescindible. “Creo en alianza para desarrollar proyectos concretos entre municipios, pero no creo en la estructura de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz”, ha afirmado la regidora del segundo municipio más importante, por población, de la comarca.

Cavada considera que en San Fernando comienza un mandato clave para convertir a la localidad isleña en ciudad de oportunidades, y ha defendido los beneficios que puede conllevar la puesta en servicio del tren tranvía, aunque también ha reconocido que quizás se debería haber apostado no por un nuevo modelo de tranvía sino por uno existente ya para ganar agilidad en la puesta en servicio.

“Si ya es difícil para una empresa privada poner en marcha un prototipo nuevo, imaginemos en la administración, donde todo es mucho más costoso. Eso es lo que creo que ha pasado. Quizás debería haberse vuelto a un proyecto en el que no fuera un prototipo nuevo, sino que fuera uno existente ya que no necesitara todas las pruebas de verificación. Eso lo hubiera agilizado todo”, ha apuntado.

La regidora ha anunciado asimismo que convocará una plataforma institucional para articular una reclamación “de ciudad” como es la de que Defensa desafecte terrenos en desuso en Camposoto para que San Fernando pueda apoyar en esa superficie su desarrollo turístico. En esta línea, ha explicado que “será una plataforma que aúne el tejido político y social de la ciudad para reivindicar la necesidad de que la transformación de la ciudad en inversiones como las de Camposoto, Museo de Camarón y Gallineras lleve aparejada la posibilidad de un desarrollo turístico sostenible, vinculado con el medio natural, y que requiere del compromiso de Defensa”.

Al hilo, detalla que su estrategia será “tal y como se tenga el Gobierno de España, convocar la plataforma y seguir resaltando la importancia de esa reclamación”.

Cavada insiste en que la construcción de las corbetas para Arabia Saudí va a ayudar económicamente al municipio por la actividad que puedan generar en la localidad los miles de militares saudíes que llegarán para formarse en los próximos años a San Fernando en virtud del contrato de construcción de los buques.

La alcaldesa de San Fernando cumplirá ocho años en el cargo en 2023 y, si recibe el apoyo de los isleños, no se cierra a continuar durante nuevos mandatos porque no cree en la medida de la limitación de mandato. “Lo importante es trabajar bien y los líderes no son temporales”, ha señalado.