Bautista gana y pasa por primera vez a cuartos de final de Wimbledon.

El castellonense Roberto Bautista venció al francés Benoit Paire, por 6-3, 7-5 y 6-2, para acceder por primera vez a los cuartos de final del torneo de Wimbledon.



El de Castellón soportó los 18 saques directos de Paire, para romper su saque en cinco ocasiones, y mantener el suyo con un solo robo durante la hora y 52 minutos de lucha, y continua en su mejor Wimbledon, sin ceder un set en cuatro encuentros.



Paire, siguiendo su esquema de juego, se lo jugó todo con golpes ganadores, 42 en total, pero cometió igual número de errores no forzados. El español, con 20 ganadores y solo 17 fallos, fue el más regular.



Bautista se enfrentará en cuartos con el ganador del encuentro entre el argentino Guido Pella y el canadiense Milos Raonic.



Con dos españoles asegurados ya en cuartos, Rafael Nadal y Bautista, falta el partido de Fernando Verdasco contra el belga David Goffin, de ganar el zurdo madrileño el tenis español colocaría tres de sus representantes por primera vez en los cuartos de Wimbledon, la primera en un Grand Slam desde el US Open en 2013, con Nadal, David Ferrer y Tommy Robredo, entonces.

DECLARACIONES

El español Roberto Bautista dijo este lunes que el sol y el calor que ha hecho estos días en Wimbledon ha dejado la hierba "un poco más lenta", algo que le "beneficia".



"El calor y que ha hecho sol todos los días ha puesto la hierba un poco más lenta de lo habitual y yo creo que eso me beneficia", sopesó.



"Me siento bien. El año pasado estaba jugando en hierba muy bien, pero no pude venir al torneo por lesión. Creo que la primera semana del torneo ha sido muy completa, he jugado a un gran nivel", añadió.



Bautista, que ascenderá al decimosexto puesto del ránking con este triunfo, explicó que el año pasado le supo "fatal ver el torneo desde la tele" y que tiene "muchas ganas de disfrutar" del mismo.



"Me imagino seguir igual, tener los mismos hábitos, las mismas rutinas, seguir concentrado en el torneo y a ver si puedo ganar la siguiente ronda. No querer parar de ser mejor jugador es lo que me hace estar aquí ahora", subrayó.



