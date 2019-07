El agresor de la mujer fallecida en Salas se entregó en la Guardia Civil

El propio agresor de la mujer fallecida hoy en Salas de los Infantes tras ser herida con un arma blanca, su pareja estable, de 39 años, se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil y ha confesado la autoría. Nada disparó las alarmas ni activó el protocolo de violencia de género. No había denuncia previa y solo constaba lo que el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha calificado de "conato de violencia de género" en 2011, que la mujer no denunció. Después no constgan nuevos incidentes.

Se trata de una pareja de origen búlgaro, ambos con trabajo estable, perfectamente integrados y con dos hijos, por lo que nadie investigó como posible antecedente de un casxo de violencia degénero el incendio que se registró en la vivienda que compartían, que ahora se seguirá investigando a la luz de los últimos hechos. Los dos hijos de la pareja, menores de edad, se encuentran estos días en otra localidad de Castilla y León, por lo que no estaban en la vivienda cuando la mujer fue agredida. La Subdelegación del Gobierno está en contacto en este momento con la Delegación del Gobierno y el resto de subdelegaciones de Castilla y León. Todas colocarán de nuevo el cartel de un lazo morado con fondo blanco contra la violencia de género en sus fachadas y en las próximas horas convocarán concentraciones.