Sobre los sueldos.

Mucha gente se pregunta por qué los políticos –desde el último concejal al presidente del Gobierno- cobran salarios muy superiores a los que podrían cobrar si trabajaran en otra cosa. El origen de pagar salarios a los políticos está en la ‘Carta del Pueblo’ de los cartistas británicos, que -siglo y medio atrás- exigieron que se abonara un estipendio a los diputados para permitir a los trabajadores el ejercicio de la política. Fue una buena idea, que impidió que sólo ricos industriales, hacendados y aristócratas pudieran acceder al Parlamento. Pero a veces conviene replantearse las cosas: durante décadas mantuve la tesis de que lo importante no es lo que se les paga a los políticos, sino si se lo ganan. Pero hace años que creo que en general se les pagan sueldos a los que nunca accederían en la vida civil. Muchos de quienes se dedican a la política lo hacen por sus salarios y canonjías. Quizá corregir el sistema lo mejoraría.

Podría plantearse un formato de salario mínimo (en vez de máximo), para todos los cargos públicos, que se compense –en los casos de dedicación exclusiva, tanto en el poder como en la oposición- con un complemento que cubra el salario efectivamente percibido antes de acceder a un puesto público, con una limitación razonable, tres salarios mínimos por ejemplo. Eso podría complementarse con revisiones anuales automáticas idénticas a la del resto de los trabajadores públicos ¿Por qué tiene que suponer una mejora escandalosa de las condiciones de vida dedicarse a la política? ¿Por qué deben cobrar dietas por asistencia a sus obligaciones quienes reciben ya salario por ello? ¿Por qué hay que tener dedicación exclusiva para ser –pongamos- concejal de Parques y Jardines?

Hay muchas cosas que no funcionan bien en la política actual, y que podríamos corregir. No funciona la representación electiva, ni el sistema de única vuelta, ni el control de los partidos sobre los electos, ni las listas cerradas, ni –en ocasiones- la legitimidad basada en pactos, ni desde luego el sistema de retribuciones. ¿Por qué no revisar lo que no funciona?