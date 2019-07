Matos declara como testigo en el juzgado para "normalizar" que los cargos públicos comparezcan

El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos (PSOE), ha señalado que, aunque según la Ley de Enjuiciamiento Criminal podía declarar como testigo en el 'caso Grúas' en el despacho oficial o en sede parlamentaria, quería “normalizar” la comparecencia de cargos públicos y la colaboración con la administración de Justicia.

Así lo ha expresado Gustavo Matos a la entrada de su declaración como testigo ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna del caso grúas, María Celia Blanco, que dirige la instrucción del caso grúas.

En este caso se investigan posibles delitos de prevaricación en la gestión del servicio de grúas en el municipio tinerfeño de La Laguna, cuando Gustavo Matos era concejal socialista.

"Creo que, sobre todo los que hemos sido llamados como testigos, cuanto menos hablemos en los medios y más en el juzgado, vamos a ayudar a que se lleve con eficacia la instrucción", ha subrayado Gustavo Matos.

Ha puntualizado asimismo que ha acudido a los juzgados con los medios normales de un ciudadano "normal" y "por la puerta que corresponde".

El caso grúas, denunciado ante los juzgados por los grupos municipales de Unidas se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias en 2017, está relacionado con la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio de grúas municipal cuando era alcalde de La Laguna el actual presidente del Gobierno de Canarias en funciones, Fernando Clavijo.

El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, ha señalado hoy también en declaraciones ante la jueza por el mismo caso que tras presentar una moción para rescatar el servicio de grúas en 2011, Fernando Clavijo le llamó porque la consideraba “un error”.

Viciana, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna aquel año, ha asegurado que Clavijo le señaló que los entonces nuevos propietarios de Auto Grúas Poli no habían tenido tiempo de mejorar su situación.

También ha declarado que se reunió con los trabajadores propietarios de Auto Grúas Poli, quienes le pidieron igualmente que retirase la moción porque acababan de hacerse cargo de la empresa y necesitaban tiempo para enderezar una coyuntura económica “muy complicada”.

El consejero de Muvisa retiró la moción del rescate del servicio “de buena fe, por deferencia”, pero avisó de que volvería a presentarla si, según ha dicho, seguían incumpliendo el pliego de condiciones del contrato (como impagos a los trabajadores, entre otras cuestiones).

Finalmente, volvió a presentar la solicitud del rescate del servicio en noviembre de 2013, pero “el voto del Gobierno” en el pleno del ayuntamiento impidió que prosperara, “mientras la oposición seguía insistiendo en que el rescate era necesario”, ha añadido.

“Pocos meses después vendría la intervención del servicio y de la empresa”, ha continuado Viciana.

Por otro lado, este lunes se ha conocido que el informe preliminar de Demetrio Pintado, teniente fiscal de la Comunidad Autónoma, señalando que no apreciaba indicios delictivos en el Caso Grúas, no se incorporará al sumario. Ni tampoco la presunta instrucción de la Fiscalía General del Estado de demorar el procedimiento hasta que entrase en vigor el Estatuto de Autonomía. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso de José Alberto Díaz contra la decisión de la Jueza de instrucción de no incorporar estos 2 elementos al sumario.

Sí se practicarán, sin embargo, nuevas diligencias probatorias. Un segundo auto del mismo órgano judicial estima el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la titular del juzgado número 2 de La Laguna de no tener en cuenta la petición del Ministerio Público de que se incorporase la práctica de nuevas testificales al caso. En concreto declararán los antiguos trabajadores de Autogruas Poli; José Padilla González, antiguo titular del concesionario grúas; José Luis Tacoronte Moreno, actual propietario; y el antiguo empleado Francisco Javier Ramos Pages.