8ª Carrera de Galgos Sierra Mágina en memoria de Manuel Montávez Sánchez El Pinta

Jódar continúa consolidándose como sede del galgo no solo a nivel local y provincial, amplía su ámbito de competición a nivel regional y nacional, con galgos llegados de diferentes de la geografía nacional.

En este caso se celebraba la 8.ª Carrera de Galgos ‘Sierra Mágina’, esta edición en memoria de Manuel Montávez Sánchez ‘El Pinta’, gran aficionado a los galgos, recientemente fallecido.

Organizada por el ‘Club Deportivo Galguero Sierra Mágina’.

Una nueva competición, en este caso, con una carrera de galgos, en el Circuito-Canódromo Municipal ‘El Paso’, en la que participan más de cincuenta galgos procedentes de Jódar, Córdoba, Tomelloso, Fernán Núñez, Moriles, Bujalance, Santiago de Calatrava, Almuradiel, Mancha Real, Santo Tomé, Peal de Becerro, Granada, Extremadura y Albacete.

El presidente del club organizador, José Montávez, explicaba que se está consiguiendo el incremento en la participación, ante las mejoras que se están realizando en el circuito con la colaboración del ayuntamiento de Jódar y la gran afición a los galgos que hay en la ciudad, “… Antes la pista estaba muy dura. Y ahora la hemos puesto, con la ayuda del ayuntamiento, una pista de lo que no hay en España… En Jódar estamos cuatro peñas galgueras que no hay en ningún otro lugar, ni en Sevilla… Aquí se realizan todos los controles necesarios, a través del veterinario, chip, vacunas, etc.… A los perros los tenemos, casi viven mejor que nosotros… Si no fuera por pruebas como estas, el galgo se pierde…”.

Uno de los momentos tradicionales, degustación de la gachamiga / Al - Rhamiz

Por su parte, el concejal de Medioambiente y Protección Animal, Enrique Yerves, destaca la permanente colaboración entre ayuntamiento y las cuatro peñas galgueras del municipio, “… Nosotros tenemos que compaginar lo que es el asociacionismo con el cuidado del animal. En ese sentido, creemos que si se ha avanzado bastante. El hecho de que participen en una carrera implica que tengan su documentación en regla, que estén vacunados. Hay un veterinario que certifica, que da cuenta de las condiciones físicas del animal, que vigila en todo momento, que la legislación se cumple… Hoy ha sido todo un éxito, la cantidad de gente que ha venido, no solo de Jódar… Las carreras de Jódar están adquiriendo cada vez más prestigio… Nuestra obligación, al ayudarles, al colaborar con ellos, es hacer que, estrictamente, la ley se cumpla y que los animales estén bien cuidados. Esa es el objetivo fundamental y, creo, que se está consiguiendo. El hecho de que todos los animales que participen están con su documentación en regla, que estén vacunados, es un avance bastante significativo… Ellos valoran el esfuerzo que el ayuntamiento está haciendo en estas instalaciones, de hacer carreras en un vertedero a hacerlas en una pista bastante digna, son conscientes de que es un gran avance. Dignificar las carreras es un objetivo fundamental…”.

Ganadores

Momento de la entrega de premios / Ayuntamiento de Jódar

Españoles

1º.- Careto de José Alcántara Ruiz,

2º.- Rosarito de Manuel Ortega Landeira,

3º.- Goloso de Adrián González Casero y

4º.- Bimba de Juan Francisco Espinosa Plaza.

Ingleses

1º.- Terry de Manuel García Ortega,

2º.- África de Adrián González Casero,

3º.- Paka de Juan Iglesias Ceballos.