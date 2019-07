"Me siento un privilegiado por haber jugado en la Cultural"

Jesús Bernal ya es historia en la Cultural. Aunque el jugador sólo ha estado una temporada en León sí que es cierto que se le puede considerar como uno de los fichajes más rentables de la pasada temporada ya que gozó de minutos tanto con Víctor Cea como con José Manuel Aira demostrando además su polivalencia

Su próximo destino será el Atlético Levante, filial del Levante, y que la próxima temporada jugará en el grupo tercero de la Segunda B. Tras su paso por el Zaragoza B y su frustrado fichaje por el Deportivo B esta vez sí que ha podido fichar por un filial:” Las cosas se han desarrollado así. Para mí es una alegría ir al filial de un equipo de Primera División. Es bueno para mí ir al Levante”. Ahora lo que quiero es disfrutar y seguir creciendo como jugador”

El jugador maño tenía un año más de contrato. En el mercado de invierno la Cultural no quiso que se fuera al Deportivo la Coruña a cambió le prometió una mejora en el contrato. Jesús Bernal también hablaba de su salida:” Sabíamos que iba a haber movimiento y el fútbol cambia cada día. Tuvimos conversaciones con la Cultural y al final entre ambas partes tomamos esta decisión”

En la llegada de Bernal a la Cultural fue determinante la presencia de Víctor Cea que le conocía de la Unión Adarve pero también tenía palabras de elogio para José Manuel Aira:” Este año me ha servido para madurar. Cea y Aira me han enseñado muchas cosas y me siento un privilegiado de haber podido jugar en la Cultural”. El nuevo jugador levantino también hacia el siguiente análisis de lo que ha sido una temporada en la que no se han cumplido los objetivos mínimos:” No sé cuál ha sido la causa por la que no hemos jugado el play off pero quiere dejar muy claro que lo hemos dado todo”