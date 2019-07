Conciertos en la comarca

Nueve conciertos se irán ofreciendo entre el 13 de julio y el 31 de agosto en el marco del 12º Ciclo de Conciertos Didácticos de Órgano en la Mancomunidad. Una propuesta que se convierte en realidad gracias a las parroquias, patrocinadores y la asociación Organaria, como ha puesto de manifiesto el presidente en funciones de la entidad, Alfonso Hernández.

El objetivo de este proyecto es divulgar el patrimonio artístico que existe en la comarca donde se han ido restaurando algunos órganos. Actualmente los hay que funcionan, otros que están mudos y alguno como el Pozaldez cumple 300 años y está a la espera de una posible subvención que permita regularlo y ponerlo al día.

No sería posible poner en marcha esta acción si no fuese por Organaria que, desde el año 2003, difunde la música de nuestros órganos. Este año, ante la duda de su futuro por los procesos electorales que retrasaron la convocatoria, se ofrecieron de forma gratuita aunque no hubiese presupuesto para presentar el ciclo, pero finalmente se ha conseguido la financiación.

Los conciertos tendrán lugar el 13 de julio en Lomoviejo, el 28 en Rueda, el 4 y el 15 de agosto en Medina del Campo, el 10 en Pozaldez, el 11 en Nava del Rey, el 18 en Fuente el Sol, el 25 en La Seca y se cierra el ciclo el 31 de agosto en Rodilana.