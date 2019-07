Estupefacción en Osorno ante la presencia de una carroza, en el desfile de las Fiestas de San Miguel de los Santos, en la que una persona, que según numerosos testigos se trataría de un exconcejal del Ayuntamiento, aparecía disfrazado de Franco, desfilando al ritmo del Cara al Sol, y rodeado de acompañantes portando la bandera preconstitucional y una gran cruz, como representación del Valle de los Caídos mientras una mujer anunciaba por megafonía "Franco ha vuelto". Lo más llamativo es que dicha carroza se ha alzado con el tercer premio del concurso. El vídeo además ha sido subido al perfil de Facebook del Ayuntamiento de la localidad. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consideran que se trata de un disparate y una afrenta a las víctimas ya que "hay cosas sobre las que no se pude hacer bromas".

La tarde del domingo 7 de julio se celebraba el concurso de carrozas y disfraces de Osorno, la sorpresa llega con la última carroza en la que "Franco" saluda brazo en alto mientas una mujer a su lado anuncia por megafonía que ha resucitado, de fondo suenan los acordes del Cara al Sol y otros miembros del grupo, ataviados con ropa militar, portan una gran cruz. No contentos con ello el Ayuntamiento, gobernado por la popular María Félix Dehesa, ha decidido premiar dicha carroza. Una situación que ha indignado a los representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que creen que correspondía a la autoridad local impedir la presencia de este grupo en el desfile y concurso, y que, en vista que no se ha hecho, instan a la fiscalía a adoptar las medidas que sean precisas. Desde la Asociación no admiten la justificación de que son fiestas o que se trata de una broma, creen que "no se puede jugar con la Historia ni con los sentimientos de muchas personas" además de incumplir la Ley. Aseguran que no quieren echar más leña al fuego pero que no se pueden permitir estas actitudes.