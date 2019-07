Ya sois de la familia txuri-urdin

Los fichajes de la Real Sociedad se han presentado en una megapresentacion en Anoeta que ha servido de puerta de largo del nuevo proyecto realista que echa a andar este lunes con el primer entrenamiento en Zubieta. Ha sido el presidente, Jokin Aperribay, el encargado de darles la bienvenida en uno de los palcos del renovado campo de fútbol a los cinco refuerzos para esta próxima temporada (Portu, Isak, Remiro, Odegaard y Sagnan) junto con los jugadores de la cantera que pasan a formar parte de la primera plantilla (Le Normand, Guevara y Aihen Muñoz). Solo faltaba Barrenetxea, que está concentrado con la selección sub-19. “Odegaard viene por dos años, ha sido la conversación con el Real Madrid, pero federativamente sera 1+1. Isak desde que nos comunicamos con él mostró mucha ilusión y estará cinco años con nosotros. Guevara lo ha hecho fenomenal en el Sanse han sido años buenísimos y esperemos que sigas con tu mismo carácter y personalidad. Sigue por el camino recto. Alex Remiro mis palabras para ti son especiales. Agradecerte que estés aquí y estamos encantados de que tengamos un grandísimo jugador más. Has venido a una casa que te recibe con la puerta abierta de par en par. Portu es el veterano de este grupo. Había que verle a Imanol lo contento que estaba cuando le dijimos que venías. Aihen es una alegría verte con esa sonrisa. Lo hiciste fenomenal y este año será difícil. Le Normand, gracias por ser como eres, tienes gran carácter y personalidad. Y Sagnan fue nuestro primer fichaje, en enero, es muy joven, paciencia, pero estamos seguros de que lo va a dar todo aquí en esta etapa en la Real. Es un año muy ilusionabte. Es una Real muy joven, pero la fuerza de la juventud es la que le ha impulsado siempre a la Real”. Después, ya ha sido el turno para presentar a cada jugador.

Odegaard: “Mi idea estar dos años en la Real”

El jugador noruego ha explicado que la decisión de fichar por la Real es suya. “Es mi decision. El Real Madrid me ha dejado elegir mi opción. Quiere lo mejor para mi. Estoy muy contento por lo que he elegido, he hablado con el club y tengo ganas de empezar”, ha dicho Odegaard, que ha señalado la razón para elegir la Real entre otras opciones que tenía en el mercado. “Vengo porque este es un club de gente joven, tras hablar con el Real Madrid y ver el concepto creo que es lo mejor para mi”. Forma por una campaña con opción acordada por otra más, pero tiene claro que estar dos años en Donostia. “Es el presente. Mi idea es estar aquí en la Real dos años”, señala. Y por último se ha definido como jugador. “Me gusta dar asistencia y marcar goles me gusta tener el balón y combinar y la posición es lo de menos, puedo jugar por dentro o en la banda, donde me diga el entrenador”.

Isak: “Creo en un proyecto con muchos jóvenes”

Alexander Isak es el único de los fichajes que fue presentado oficialmente de forma individual, hace ya unas semanas, por lo que su discurso fue mucho más breve. “Tengo muchas ganas de empezar, creo en el proyecto con muchos jugadores jóvenes y espero que la temporada vaya muy bien. Tengo mucha confianza”.

Guevara: “En Zubieta se hace un trabajo impresionante”

Ander Guevara es el máximo exponente de jugador que se ha tenido que trabajar desde abajo una oportunidad en el primer equipo realista. “Es mi primera temporada con el equipo y espero desde el principio que se vea mi verdadero nivel”, ha señalado en principio. El gazteiztarra se muestra encantado de las oportunidades que dan en la Real a los canteranos. “En Zubieta se hace un trabajo impresionante y no es casualidad que subamos tantos jugadores al primer equipo. Yo estoy preparado para poder dar mi nivel y ayudar al equipo. Tengo suerte, la verdad, de que hayan confiado en mi, y ahora está en mi mano que sigan confiando en mi. Para nosotros es muy especial, dar el salto es muy complicado, se ha hecho muy joven trabajo en categorías inferiores. Lo daremos todo desde el principio para pelear con todos los que están en el equipo”.

Remiro: “Mi situación no es la más fácil para confiar en un jugador”

Como era de esperar, la mayoría de las miradas se centraron en el portero de Cascante, por su polémica salida del Athletic, con el que no quiso renovar para firmar libre este verano con la Real. Y Remiro es consciente de que no está en una situación sencilla. “Mi situación no es la más fácil para confiar en un jugador, pero la verdad es que me he preparado mucho para que llegue este momento y estoy convencido de que con trabajo devolveré la confianza que me han dado”. Aunque Remiro reconoce que no siente más presión por lo mucho que se ha dicho de su cruce de la A-8 de Lezama a Zubieta. “Un jugador que quiere estar al máximo nivel tiene que gestionar esa presión y con trabajo y mentalidad es más llevadero”. También se refirió al complicado año que ha pasado en el Athletic, donde estaba apartado del equipo por no querer renovar. “Estaba tranquilo, en mi corta carrera he valorado mis momentos buenos y malos, no me arrepiento para nada, estoy convencido de lo que he hecho, el periodo de espera ha sido un poco largo pero estoy seguro que merecerá la pena”, señala convencido.

Portu: “La Real vino con mucha fuerza a por mí”

Con sólo 27 años, Portu era el jugador más veterano de la macropresentación celebrada en Anoeta de todas las caras nuevas para la próxima temporada. Su fichaje es una apuesta personal de Olabe, que ya el curso pasado quiso ficharlo al final del mercado, y llega avalado por Imanol Alguacil, que está encantado con los valores que transmite el estilo de juego del murciano. “Quiero agradecer las palabras del presidente, y la confianza que me han transmitido el entrenador y Roberto Olabe. Mi carrera se basa en esfuerzo y día a día. Es lo que puedo aportar a los jóvenes, soy un jugador con mucho carácter y gen competitivo”. Después, Portu valoró la convicción con la que la Real afrontó su contratación. “La decision la tomo porque es un gran club, es lo que me transmitió Roberto y el hecho de que club quiera hacer cosas grandes me llamó la atención. El año pasado se interesaron por mí y ellos tenía clara la decisión. El club vino con mucha fuerza y eso lo valoro. La Real es un club muy grande, con grandes objetivos, y es una suerte poder venir aquí a aportar todo lo que pueda”.

Aihen: “Tenemos delante una temporada ilusionante”

Aihen Muñoz es el nuevo inquilino del lateral izquierdo. Su debut en Primera en enero del pasado, en el Santiago Bernabéu, dejó boquiabierto a todo el mundo, y le ha valido para dar definitivamente el salto al primer equipo.“Estoy con muchas ganas de hacer un buen año entre todos”, señala con una sonrisa de oreja a oreja”. Porque afronta lo que considera un sueño. “Con ilusión y nervios. Tenía muchas ganas de estar en esta Presentación. Tengo que hacer mucho trabajo para estar a la altura de estos buenos jugadores. Tenemos delante una temporada muy ilusionante y esperamos hacerlo lo mejor posible. Quiero jugar muchos partidos, que el equipo juegue bien, que se logren los resultados y estemos lo más arriba posible”.

Le Normand: “Quiero devolver la confianza que han depositado en mí”

Robin Le Normand también debutó en Primera el curso pasado contra pronóstico. Pero aprovechó su oportunidad con las muchas bajas que tenía el primer equipo, y logró un contrato profesional. “La verdad es que tengo mucha confianza del club y quiero devolver toda la confianza que me han dado. Tengo ganas de hacer lo máximo posible para el equipo”.

Sagnan: “El club confía mucho en los jóvenes”

Modibo Sagnan fue el primer fichaje para esta temporada en cerrarse, pero curiosamente el último en ser presentado. La presencia de Montanier, ex entrenador realista, en su club anterior, el Lens, ha sido clave en su contratación. “El entrenador Montanier me ha hablado mucho del club, confía mucho en los jóvenes y tiene mucha ambición, y eso es lo que más me gusta de este club”. Aún no sabe lo que es jugar en Primera, pero en las oficinas de la Real había muy buenos informes de diferentes técnicos que le vieron muchos partidos en directo que recomendaban su contratación. Es una apuesta del club a largo plazo.