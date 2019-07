El sindicato de Policías Municipales de CyL denuncia la precariedad de medios del cuerpo

Desde el sindicato explican que fue el viernes, sobre las 13:30 horas, cuando tras un incidente de tráfico y la posterior agresión a los agentes, se vivió una situación “muy complicada y compleja” y en la que “fallaron todos los medios de los que dispone la Policía para realizar su servicio con la máxima eficacia”.

“No funcionó correctamente el equipo de las transmisiones, no se disponía de furgón de atestados, no se abrían las puertas del vehículo dotado de mampara y no se pudo disponer de grúa”, lo que supone “un cúmulo de adversidades que hicieron que la intervención fuera si cabe aún más complicada” y en la que se llegó a “poner en serio riesgo la integridad física de los agentes”. Agustín Caballero, representante sindical de SPPMCyL.

El sindicato insta a los responsables políticos y a miembros de la Jefatura a que no escatimen en medios para seguridad ciudadana, para poder prestar el servicio de calidad que se merecen los abulenses. El teniente de alcalde de Interior, José Ramón Budiño, ha mostrado su predisposición a escuchar a los agentes.