Lola Índigo, Blas Cantó y Don Patricio, protagonistas del concierto de Los40 Summer Live que arranca su gira en Ciudad Real

Por sexto año consecutivo, la cadena líder del país, pone en marcha a los principales artistas del panorama nacional y los Djs de Los40. Juntos recorrerán más de 8.000 kilómetros llevando a las cuatro esquinas del país la mejor música del momento. Es de hecho el “mayor tour musical por todo el país” ya que el año pasado recorrió más de 3.000 kilómetros y este año llegará a 14 ciudades españolas comenzando por Ciudad Real el 15 de julio. El acceso es completamente gratuito y no se necesita invitación.

Lola Índigo, Blas Cantó y Don Patricio como protagonistas con la participación también de otros artistas como Pol Granch, Sinsinati y Bombai, además del DJ y presentador Óscar Martínez.

Lola Índigo

Irrumpió el pasado verano en el panorama musical español y en menos de un año se ha posicionado como uno de los proyectos líderes de la escena musical de nuestro país. Su single debut ‘Ya No quiero Ná’ pulverizó todos los récords y todas las expectativas convirtiéndose en un éxito en el verano de 2018, siendo número 1 de Los40 y obteniendo la certificación de doble platino así como acumulando millones de visitas en Youtube. Del primer disco de la televisiva artista que se dio a conocer tanto en ‘Fama’ como en ‘Operación triunfo 2017’ sabemos que Mujer Bruja, junto a Mala Rodríguez será la canción que lo abra el disco, cuando menos conceptual.

Blas Cantó

Por su parte, Ciudad Real verá también sobre el escenario a Blas Cantó, uno de esos niños prodigio que desde muy pronto tuvo claro a qué quería dedicarse y no dejó más opción que la música como forma de vida. Pasó por el concurso Veo Veo de Teresa Rabal, por Eurojunior y acabó encontrando a los compañeros idóneos para dar forma a una de las boy band de mayor éxito de nuestro país: Auryn. Supo lo que es estar arriba pero, como suele ocurrir con este tipo de proyecto, la banda acabó disolviéndose en pro de desarrollar proyectos personales. Había que empezar prácticamente de cero pero esta vez en solitario, y lo hizo. Fue uno de los primeros en empezar a moverse y en televisión se convirtió en el ganador de la quinta edición de Tu cara me suena. Con ese repunte de popularidad se embarcó en la preparación de lo que iba a ser su primer disco en solitario: Complicado. Aunque su carta de presentación fue en inglés con In your bed, lo cierto es que después de dos singles en este idioma, optó por probar con el español. Las cosas empezaron a irle mejor.’ Él no soy yo’ logró un disco de platino por sus ventas. Fue un punto de inflexión en su planteamiento de futuro. Siguió apostando por su lengua materna en No volveré (a seguir tus pasos) y los resultados volvieron a ser positivos.

Don Patricio

Patricio Martín, más conocido como Don Patricio y como Crema antes, es un artista nacido en 1993 en la Isla de El Hierro perteneciente al archipiélago canario que fue iniciándose en el mundo de la música desde los catorce años, rodeado de amigos como Bejo o Uge. Y a pesar de que su popularidad ha ido aumentado con la llegada de su último trabajo «La dura vida del joven rapero» y con el tema «Contando lunares», su primera maqueta fue publicada en 2011. «Contando lunares» ha cosechado un éxito espectacular ya que consiguió ser el número 1 del Top 50 de Spotify de la lista general y en Youtube ya cuenta con más de 26 millones de reproducciones.

Pol Granch

Pol Granch ganó Factor X 2018 gracias a su talento e inconfundible estilo. Y ese triunfo en el programa de Telecinco, además del reconocimiento, le valió para firmar un contrato con Sony Music Spain. Ahora, casi un año después, debuta en la industria con un EP de cinco canciones y todas las ganas de comerse el mundo. Late es la carta de presentación de su álbum debut, un tema con el que ya se puede intuir el sonido que va a defender el joven artista para hacerse un hueco en la industria musical. Recientemente también lanzó Perdón por las horas, otra canción que pone de manifiesto el sello tan personal que tiene este cantante de origen francés.

Bombai

Bombai son Javi (Voz), Vicente (Guitarra Eléctrica) y Ramón (Guitarra Acústica), tres amigos con mucha pasión y años de música a sus espaldas que se juntaron a componer canciones con la idea de formar un grupo que reflejara sus gustos e influencias, las cuales van desde el pop-rock hasta el reggae o música más independiente. Sus temas reflejan alegría e ilusión, sin trampa ni cartón. El grupo valenciano Bombai se da a conocer al gran público con su single “Solo si es contigo”, un tema fresco y positivo con un sonido pop-rock y un toque reggae muy cuidado que ha contado con la colaboración de la cantante extremeña Bebe.

Sinsinati

El grupo Sinsinati comenzó su andadura en el mundo de la música allá por 2016. Tocando por pequeños garitos, lograron hacerse con la consolidación como banda en marzo de 2017, cuando aparecieron en Instagram para promocionar su “música viva”.Así, han ido llegando cada vez a más rincones de España gracias a las espectaculares versiones de canciones conocidas y también a sus propias composiciones, muy requeridas por el público. De momento, Sinsinati cuenta con tres canciones propias en su canal de YouTube.