"La unitat de l'independentisme ha tocat fons"

La diputada de JxCat Elsa Artadi ha urgit aquest dilluns a ERC que clarifiqui "ràpidament" si accepta la proposta de "revertir tots" els pactes amb el PSC per part de les dues forces independentistes per reparar la "fractura" del bloc sobiranista, i ha alertat: "Hem tocat fons".,La cúpula de JxCat, amb la presència del president català, Quim Torra, s'ha reunit al Parlament per abordar la crisi deslligada entre JxCat i ERC després de l'acord de l'espai postconvergent amb

La cúpula de JxCat, amb la presència del president català, Quim Torra, s'ha reunit al Parlament per abordar la crisi deslligada entre JxCat i ERC després de l'acord de l'espai postconvergent amb el PSC pel govern de la Diputació de Barcelona.

Artadi, en roda de premsa, ha formalitzat la proposta que ja va llançar aquest diumenge el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en el sentit que JxCat està disposada a revertir tots els pactes municipals i supramunicipals amb el PSC si fa el mateix ERC.

La regidora a Barcelona ha animat al sobiranisme a fer "autocrítica" i ha demanat a ERC que se sumi a aquesta proposta d'"agenda de la reversió" de pactes, que creu que pot servir per a no "cronificar" la divisió de l'independentisme.

"La unitat clarament ara no existeix, està més fracturada que mai i cal decidir si ens sembla bé com estan les coses o bé anar a buscar la unitat", ha afirmat Artadi.