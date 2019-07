ERC ofrece a JxCAT la presidencia de la Diputación de Barcelona si rompe con los socialistas

ERC ofrece a Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, la presidencia de la Diputación de Barcelona si rompe con los socialistas. Ambos partidos se han reunido este lunes durante poco más de una hora para intentar resolver la crisis abierta a raíz del pacto al que llegaron PSC y JxCat el pasado viernes.

El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, considera la oferta de los republicanos un brindis al sol porque, aritméticamente, los partidos independentistas no suman. Insiste en que hace falta el apoyo de los comuns, ha dicho en TV3.

"Si los comunes no dicen adelante, el ofrecimiento de hoy es una operación de marketing considerable. Se ha impuesto el relato de que es posible un acuerdo, pero a mí me toca hacer un ejercicio de realismo. Lo que se nos ha ofrecido hoy, a esta hora no es posible", ha remarcado Pujol.

Los dos equipos negociadores se han vuelto a sentar después de un fin de semana de reproches. Fuentes conocedoras de esta reunión explican que se han expuesto las propuestas pero aseguran que no ha habido ningún adelanto importante.

Las ofertas que hay, por ahora, sobre la mesa son las siguientes:

-JxCat se ha abierto a romper el acuerdo en la Diputación de Barcelona con los socialistas, pero pide a Esquerra que, primero, ellos deshagan todos los pactos municipales con los socialistas.

-Esquerra está dispuesta a negociar con los de Puigdemont la presidencia de la Diputación si estos revierten el acuerdo con los socialistas. Lo ha detallado el adjunto a la presidencia del partido republicano, Pere Aragonès.

"No es una cuestión de sillas sobre qué partido independentista se queda una silla u otra. Es una cuestión de estrategia. Yo creo que es evidente que si intentemos cerrar un pacto ahora, es más fácil que intentar reventar los otros 50 que ha habido", ha expuesto Aragonès.

En este punto, no hay nuevas reuniones en la agenda, a pesar de que todos pronostican una semana, al menos, movida.

Elsa Artadi: "La unidad independentista ha tocado fondo"

A pesar de que las crisis entre los dos socios del Govern de la Generalitat han sido frecuentes desde el otoño de 2017, Artadi asegura que ahora el independentismo vive su peor momento.

"La mitad del independentismo está más lejos que nunca. Es la constatación de la carencia de unidad, de la fragilidad de la estrategia unitaria por parte del movimiento independentista. Entendemos que se tiene que parar. Ha tocado fondo en este sentido, es un espectáculo muy triste", ha lamentado Artadi.

Aragonés, que ha comparecido más tarde, no ha querido hacer leña de estas declaraciones y ha intentado crear un cortafuego sin entrar en cómo puede afectar esta crisis a las relaciones dentro del gobierno de Torra.

El PSC propondrá a Nuria Marín para la diputación

A todo esto, el PSC no contempla que el acuerdo con la formación de Puigdemont se rompa, y ya anunciado lo que era un secreto a voces: propondrá a la alcaldesa del Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Nuria Marín, como presidenta de la Diputación.

"Hacer esto (que ERC rompiera los pactos con el PSC) supondría 40 cambios de alcaldía, de alcaldes y alcaldesas que han sido elegidos el 15 de junio. Esto es un poco fuerte y además creo que sería muy poco respetuoso con las decisiones que se han tomado a nivel local. Ahora bien, yo puedo hablar en nombre del PSC, no por nombre otros", ha dicho el secretario general de los socialistas catalanes.

Los comuns tienen la llave

De los votos de los comuns dependerá si el pacto "sociovergent" (PSC-JxCat) acaba en papel mojado. El partido de Puigdemont y Esquerra necesitarían su aval. Además, en el caso de que los socialistas articularan una mayoría alternativa con comunes y Ciudadanos, Marín sería presidenta de la diputación en segunda vuelta.

Saldremos de dudas este jueves.