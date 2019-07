Isabel Zaragoza y Cecilia Novella, ganadoras del II Certamen de Jóvenes Intérpretes 'Álvaro Pareja Martínez' de Iniesta

La localidad de Iniesta ha celebrado este pasado fin de semana la segunda edición de su concurso de Jóvenes Intérpretes ‘Álvaro Pareja Martínez’ en el que Isabel Zaragoza, especialidad de Percusión, se ha alzado con el primer premio en categoría A (15-17 años) mientras que Cecilia Novella, especialidad de Violín, lo hacía en categoría B (12-14 años). Ambos premios están dotados con una cuantía económica de 900 euros y un diploma, que otorga el Ayuntamiento de Iniesta, y un obsequio que otorga la familia del joven músico, fallecido en accidente de tráfico. Miguel Ángel Pareja y Encarnita Martínez, padres de Álvaro, han mostrado su “gratitud” hacia el Consistorio “por fomentar la Cultura y homenajear a Álvaro con este concurso que, además de impulsar la música entre los más jóvenes, queremos que para ellos sea un espacio de convivencia”.

Debido al alto nivel de los concursantes, los miembros del jurado duplicaron el segundo y el tercer premio de la categoría B. Además, el accésit local se entregó ex aequo para Adrián Risueño (especialidad de Trompa) y Paula Hernández (especialidad de Piano).

El primer edil iniestense, José Luis Merino, asegura que “después de escuchar la opinión del jurado y ver su unanimidad hacia los concursantes, no dude ni por un momento que estos premios debían entregarse por duplicado y no ex aequo. Desde el equipo de Gobierno hicimos una apuesta fuerte por la cultura y queremos consolidar este certamen en el panorama nacional siendo uno de los que mayor cuantía económica otorga en sus premios. Además esta actividad repercute directamente en la economía local porque son 40 familias que vienen a pasar aquí el fin de semana, que se alojan en nuestras hospederías y comen en nuestros restaurantes a la vez que conocen nuestro municipio y comarca haciendo turismo”.