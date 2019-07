Carmen Lloret muestra "La búsqueda de lo contrario" en la sala de exposiciones de Caja Sur

Carmen Lloret es pintora y profesora de Historia del Arte, aunque por enfermedad se vio obligada a dejar la enseñanza, lo que le llevó a coger los pinceles, algo que siempre había querido. Aprendió con Fátima Conesa, Manuel Moreno Morales y la tristemente desaparecida Blanca Orozco"que me animó a volar".

Carmen explica que es "La búsqueda de lo contrario", basada en la obra del filosofo sur coreano Byung-Chul Han"Cuando me encontré con este filósofo sur coreano que analiza en su libro la carencia de negatividad en la sociedad actual, que hay un exceso de positividad, que todo es guay y en la vida no todo es tan fantástico. He querido buscar lo contrario, la luz y la oscuridad, lo liso y lo rugoso, la policromía y la monocromía. Me lo he pasado muy bien realizando el trabajo de esta exposición".

La exposición se puede visitar por las mañanas hasta el 12 de julio "y por la tarde si alguien quiere visitarla puede contactar conmigo y le acompañaría y explicaría la obra".