Sonorama Ribera da voz a la Industria

Por si fueran pocos los alicientes de Sonorama Ribera, la organización de este certamen podrá asistir este año como novedad a una serie de Charlas MID (Música, Industria y Divulgación) en la que distintos ponentes profesionales de la industria musical tratarán distintos temas relacionados con el sector, con la posibilidad de asistir a la prueba de sonido de una de las bandas el sábado.

El proyecto MID nace desde la productora Santa Cecilia Music de una manera desinteresada y con el único propósito de dar voz a la industria musical a través de aquellas personas que cada día la trabajan y la viven desde dentro.

Las charlas tendrán lugar en la Cultural Caja de Burgos y el acceso es gratuito hasta completar aforo. Para poder formar parte del grupo reducido que podrá acceder a la prueba de sonido del sábado, la organización invita a inscribirse en www.charlasmid.com.

Según la organización, la venta de abonos marcha a un ritmo extraordinario y un año más se espera que alrededor de 100.000 personas llenen las calles de Aranda los días 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto para disfrutar de la mejor música.

A continuación, reproducimos el programa de estas Charlas MID.

- De banda emergente al reconocimiento: el duro trabajo hacia el éxito (Jueves 8 a las 12:00h):

Deiv Hook (Kitai)

Hablar de Kitai es tal vez habar de puro nervio, de retos y de superación. Sus cuatro miembros llevan trabajando los escenarios desde la publicación de su primer disco en 2013 y gracias a sus buenos temas, su impecable puesta en escena y su afán de progreso han conseguido llegar a recorrer todo el país de festival en festival. Por ello, contar con la presencia de Deiv Hook, baterista de la banda y conocido por su técnica y su performance con una bateria aguantada con la ayuda del público entre otras, nos desvelará como han trabajado su carrera para conseguir llegar hasta aquí.

Javier Corroto (Fizzy Soup)

Fizzy Soup acaban de publicar su nuevo disco, "Lo Que No Se Ve" y se han comparado con bandas como The Kills, Cat Power o Alabama Shakes. Con más de 100 conciertos a sus espaldas entre los que destacan festivales como Mad Cool o Sonorama, ahora mismo se encuentran embarcados en una nueva gira en la que demostrarán su directo demoledor lleno de sonidos épicos y donde presentarán sus primeras canciones en castellano. Fizzy Soup son un claro ejemplo de cómo avanzar por tus propios medios, del más puro Do It Yourself, y de esto y mucho más nos hablarán en esta charla.

Tania Lozano (Ladilla Rusa)

El grupo de electropop Ladilla Rusa nació en 2017 como una broma de dos amigos de toda la vida, los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas, Princesas o la que es ya casi un himno de verbena, Macaulay Culkin. En 2019, ya bajo el paraguas del sello El Genio Equivocado, editan el single KITT y los coches del pasado creando otro nuevo himno y siendo un nuevo logro en la banda. De este ascenso meteórico y de cómo mantenerse nos hablará Tania Lozano.

- ¿Dónde están las mujeres? Herramientas para dar visibilidad a los proyectos femeninos en la industria musical (Jueves 8 a las 13:15h):

Idoia Rueda (Pértiga Music)

Idoia Rueda no es nueva en la escena musical. Durante mucho tiempo y gracias a su pertenencia a la banda Viva La Novia ha podido descubrir el panorama musical de primera mano. Pero ahora, además es co-fundadora de Pértiga Music, una agencia de booking y management que apuesta por el talento femenino como elemento principal de las bandas que representa. Una agencia que se va abriendo camino a pasos agigantados y que tiene mucho por decir.

Leticia Pérez (Ley DJ):

Ley DJ es una de esas artistas que busca tender puentes entre el indie y la electrónica. Esta valenciana afincada en Barcelona ha publicado sus propios temas (“Get You Up” en 2014, “The Reel” en 2015 o los cuatro temas que integraban su Periscope EP en 2018) y ha remezclado a Los Punsetes, Crystal Fighters o La Habitación Roja entre muchos otros. Algunos de sus méritos son haber sido la primera DJ española del festival Eyeife de La Habana (Cuba) o ser una de las pocas en actuar en el escenario principal del FIB. Arenal Sound, Low Festival, Sonorama, WARM, Ibiza Rocks, San San son algunos de los festivales que han disfrutado de su show.

Inés Collarte (Entrebotones):

Inés Collarte es una de esas trabajadoras de la industria musical digna de escuchar. Cuando todo el mundo daba por perdidas a las discográficas, ella decidió abrir una llamada Entrebotones, actualmente una agencia de representación, promoción, producción audiovisual, booking, sello discográfico y editorial y de la que ella es CEO, manager, A&R y editora. Además es miembro de la Junta Directiva de UFI (Unión Fonográfica Independiente). Sin duda una autoridad en lo que a industria musical se refiere y que mucho tiene que contar.

- ¿Cómo conseguir que tu banda actúe en un festival? (Viernes 9 a las 12:00h)

Alfonso López (Festival Gigante)

Alfonso López es el director del Festival Gigante de Guadalajara, que ya en su quinta edición congregó a más de veinte mil personas en tres días de festival. Alfonso empezó a trabajar en la industria musical hace diecinueve años, precisamente con la organización de otro festival en Guadalajara, su ciudad natal. Desde entonces ha realizado cientos de conciertos, tanto nacionales como internacionales, compaginándolo con el management y la edición discográfica con su propio sello (Sideral Music).

Nara Pinto (Mad Cool Festival)

La carrera de Nara se ha forjado en los más grandes festivales españoles. Actualmente forma parte del equipo de contratación de Mad Cool Festival y Download Madrid, además de seleccionar y promocionar giras internacionales. Pero anteriormente trabajaba en la promotora con sede en Bilbao Last Tour, donde fue parte del equipo que impulsó eventos como Santander Summer Festival, Sonisphere, Bilbao BBK Live y Azkena Rock. Sin duda una experiencia que nos ayudará a entender qué manera de trabajar tienen los festivales y cómo conseguir que una banda pueda ser parte de su cartel.

Marisa Moya (Emerge M&C)

Marisa Moya es desde hace años mánager y directora de producción de algunos de los grupos independientes más relevantes del panorama nacional español. En sus inicios profesionales creó Tranquilo Niebla ubicada en Valencia en los 90, dedicada a organizar conciertos de grupos nacionales e internacionales independientes y editando a bandas como Big Score, Los Sostenidos o Polar. En 2008 se incorporó a Artica Management, siendo por tres años la directora de producción de la agencia. Fue en 2012 cuando entró a formar parte como socia de la empresa I’m An Artist (New Day Rising) para en más tarde en 2015 fundar EMERGE, donde continúa encargándose del management de Nacho Vegas, Sidonie, León Benavente, Rufus T. Firefly, Smile, Delafe. Fino Oyonarte y Rayo.

- La prensa musical, el gran reto para las bandas emergentes (Viernes 9 a las 13:15h)

Liliana Ramírez (Charco Música y Mondosonoro)

Liliana Ramírez es periodista y gestora cultural colombiana, radicada actualmente en Madrid. Ejerce como periodista musical desde hace más de 10 años. Ha trabajado en la comunicación y producción de mercados de la industria musical como Circulart y BIME y se ha encargado de los patrocinios y de la relación institucional del programa EmprendeMúsica en Factoría Cultural, vivero de industrias creativas. En la actualidad es responsable de Marketing y Comunicación en Charco, una agencia y promotora dedicada a desarrollar artistas latinoamericanos en España.

Wilma Lorenzo (Periodista, fotógrafa y comunicadora)

Wilma Lorenzo es periodista y fotógrafa. Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid se ha especializado en comunicación e imagen, asesorando así a artistas, sellos, salas de conciertos y festivales entre muchos otros. Entre sus clientes destacan Mad Cool Festival, Warner Music Spain, Universal Music, Spain, Sony Music Spain, Wizink Center, Mercury Wheels Live Nation, Cadena SER, Rolling Stone, Efe Eme, Mondosonoro o Sol Música TV. Además es autora de dos libros: Vidas ajenas, pasiones propias y Leiva. Toquemos juntos hasta que la muerte nos joda. Una visión forjada por una dilatada trayectoria que nos permitirá entender como funcionan los medios especializados.

Ramón Redondo (Los 40 Classic)

Ramón Redondo accedió a la radio de manera accidental a principios de los 90 mientras cursaba Ingeniera en Telecomunicaciones. Después de pasar por varias emisoras locales, en 1997 comienza su andadura en la radio nacional, con un programa en la cadena musical de Onda Cero. En Enero de 2000 llega a LOS40 donde ocupa el puesto de jefe de redacción y lidera un nuevo programa de rock contemporáneo durante 9 temporadas, por cuyos micrófonos pasaron grupos de la talla de U2, Red Hot Chili Peppers, Coldplay o Metallica. En 2011 es nombrado director de M80 Radio, tarea que desde 2016 combina con la supervisión de todos los procesos de selección musical en las distintas emisoras musicales de Prisa Radio (LOS40, Cadena Dial, Maxima, etc.) y de sus canales digitales. A finales de 2018 impulsa y lleva adelante el lanzamiento de una nueva cadena, que bajo el nombre de LOS40 Classic pugna por el liderazgo de la radio musical adulta en España.