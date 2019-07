Dianne Reeves en concert al Festival de Jazz de Peníscola

La 16a edició del Festival Internacional de Jazz de Peníscola, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, portarà el dijous 11 de juliol al Palau de Congressos de la localitat un dels concerts més esperats d’aquesta edició, el de la vocalista estatunidenca Dianne Reeves, que presentarà el seu disc ‘Beautiful Life’.

El concert de Dianne Reeves representarà la segona ocasió de l’estiu per a gaudir del jazz a Peníscola. Dianne Reeves és la vocalista de jazz per excel·lència del panorama actual, amb un arsenal de talents ricament exhibit en cada una de les cançons del seu repertori il·limitat. Com a resultat del seu virtuosisme, destresa improvisada i estils únics dejazz iR&B, Dianne ha rebut cinc premis Grammy pel millor àlbum vocal dejazz, un doctorat honorari de música de Julliard i va ser homenatjada recentment per la Dotació Nacional per a les Arts (NEA) amb el Premi Jazz Master Awards, l’honor més alt que als Estats Units s’atorga a músics de jazz.

L’àlbum guanyador del premi Grammy, ‘Beautiful Life’, que presentarà a Peníscola dijous, personifica l’esperit de la seua extraordinària carrera, travessant molts gèneres i col·laborant amb una col·lecció diversa d’artistes.

Les entrades dels diversos concerts que componen el festival es poden adquirir a les taquilles de l’auditori de Castelló i al Palau de Congressos de Peníscola, a més de la pàgina <instanticket.es>, i tenen un preu que oscil·la entre 10 i 20 euros. També es poden comprar a través de la pàgina web de l’IVC: <ivc.gva.es>.