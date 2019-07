Un piloto muestra la aproximación frustrada a Tenerife Norte

El pasado domingo, a través de su cuenta oficial de Twitter, el piloto de BInter Canarias Iván Berrocal decidió compartir un vídeo grabado desde la cabina del avión, en el que mostraba la aproximación frustrada en el Aeropuerto Tenerife Norte añadiendo que se acercaba al "aeropuerto internacional de Invernalia".

Berrocal ha relatado en las redes sociales que, tanto los pilotos como los pajaeros, "vimos nada", y ante las numerosas dudas surgidas por muchos internautas el piloto explicó que "al llegar a mínimos vemos la pista o las luces de aproximación el callout en mi compañía es “We Land”, y si no, si tenemos que frustrar el callout sería “Go around, set power, flaps one notch” y haríamos el procedimiento de frustrada", tal y como recoge el vídeo que ya se ha visualizado más de 1.000 veces.