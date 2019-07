Sergio Narváez y el Xerez DFC, cada vez más cerca

“Sergio Narváez está libre a todos los efectos”. Es la confirmación que realiza Gonzalo de Medinilla, abogado de la AFE, en Diario de Jerez. Una declaración que estaba esperando Edu Villegas, director deportivo del Xerez Deportivo FC, para mover ficha con el centrocampista.

Desde AFE aseguran que si el Xerez Club Deportivo hubiera pagado tan sólo un mes a Sergio, de los tres que le deben, el jugador no tendría la carta de libertad. “Pero no le han pagado ese mes porque no le han dado la gana”, aseguran. Por tanto, insisten, el jugador es agente libre desde el pasado 1 de julio, debido a que disponía de una cláusula en su contrato por la que quedaba libre si la entidad le adeudaba tres meses.

Sergio Narváez, centrocampista jerezano, es un jugador que interesa y mucho a la dirección deportiva del Xerez DFC, aunque siempre y cuando el futbolista “estuviera libre a todos los efectos”.

Tras la confirmación de AFE de que esto es así, la incorporación del jugador a la entidad azulina podría hacerse realidad en los próximos días. Eso sí, Sergio reconoce a este medio que “tiene otras ofertas importantes fuera de Andalucía incluso. Aunque también quiero escuchar la de Edu Villegas por supuesto, como hago con todos los equipos que me llaman”.

Ambas partes se dejan querer y todo hacer indicar que el acuerdo podría estar cerca de producirse. Las próximas horas serán clave para que el futbolista decida si quiere vestir la camiseta del Xerez Deportivo FC la próxima campaña.