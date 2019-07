Manuel Pimentel Arqueomanía, Todos somos arqueología

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) presentaba este lunes, 8 de julio, en Bedmar (Jaén), el III Campus Internacional de Arqueología Bedmar Prehistórico, organizado por la propia UNIA, el Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana (FIPEH), y dirigido por Marco Antonio Bernal, del Centro de Paleomágina.

El objetivo de este Campus, que se celebra hasta el 2 de agosto, es introducir a los estudiantes en el campo de la ciencia de la Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana en Andalucía a través de la formación práctica y teórica en la metodología y técnicas arqueológicas

Además, se realizará una investigación y puesta en valor una parte de la riqueza arqueológica patrimonial de Bedmar como es el Yacimiento de la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros.

Con este fin, se han programado excavaciones arqueológicas y trabajo de laboratorio en sesiones matinales y conferencias y prácticas con investigadores especialistas en la materia en sesiones de tarde, en el que participan unos 30 alumnos/as llegados desde Méjico, EE.UU. y España, así como una veintena de profesores que llegarán de distintas Universidades españolas y europeas.

Público asistente / Antonio Plaza

El Campus se inauguraba en el Centro Cultural García Lorca de Bedmar y contaba con el Delegado Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén, Jesús Estrella; el presidente de la Diputación provincial de Jaén, Francisco Reyes; el alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano; el presidente de la FIPEH, Cecilio Barroso; el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García Lomas; el director del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica (Jaén), Manuel Molinos, y la directora de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la UNIA, Mª Ángeles Peinado.

La bienvenida la daba el alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano, ofreciendo al público asistente, y al resto del mundo, los hallazgos de los campos de trabajo y el Centro de Investigación ‘PaleoMágina’, “… La riqueza cultural y, sobretodo, el potencial arqueológico que tiene Sierra Mágina, y, más concretamente, el pueblo de Bedmar. Pero, para que eso sea posible necesitamos las sinergias de todos, cada eslabón que se sume a este gran proyecto, cada pilar, es bienvenido. Por eso esta mesa es numerosa, porque todas las instituciones tienen cabida, para sacar un proyecto de tal relevancia, como son los yacimientos arqueológicos del pueblo de Bedmar. Por eso, necesitamos la sinergia y la complicidad de todos aquellos, desde los voluntarios al conjunto de las instituciones… No solamente vamos a compartir este campo de arqueología. Por la mañanas vamos a excavar, por las tardes vamos a estudiar esas piezas y vamos a tener esa convivencia. Os deseo varias cosas, a todos vosotros y vosotras, que esa parte formativa que la hagáis vuestra, y que hagáis de este proyecto, los, aproximadamente alumnas y alumnos, para, después de acabar este campo, divulgar que en Bedmar hay un rinconcito que tiene un gran potencial arqueológico. Y la segunda parte, llevaros, también, la convivencia en Bedmar, conocer a los bedmareños/as, su cultura, su carácter, su impronta. Hacerlo porque eso también es riqueza, diversidad y, por supuesto, ese espíritu de estos campos que nacieron para arrojar datos, al mundo de la investigación y la arqueología, pero, sobre todo, arrojar un gran impulso económico a este pueblo, porque estamos convencidos que la cultura y la arqueología es uno de los grandes motores de nuestro pueblo…”.

Destacaba en su intervención el profesor Molinos, que toda inversión en la arqueología es útil, que revierte, de manera inmediata, en turismo, en riqueza añadida de los municipios, “… La arqueología es, siempre, una inversión útil… Lo es social y culturalmente. En primer lugar porque la arqueología ayuda a crear señas de identidad de nuestros pueblos… Hemos conseguido que la gente mire con orgullo su pasado… Y otra cuestión, la arqueología es importante, porque el euro que se gasta en arqueología revierte, de manera inmediata, haciendo las inversiones oportunas, en forma de turismo, de riqueza añadida, que aumenta el valor de nuestros municipios, de nuestros pueblos…”.

La directora de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la UNIA, Mª Ángeles Peinado, incidía en las funciones y fines de su entidad y en los trabajos y hallazgos conseguidos en los yacimientos de Bedmar desde 2015, “… La UNIA tiene entre sus funciones, la generación y la transmisión del conocimiento y la cultura. Conocer nuestros orígenes y poner en valor nuestro patrimonio, responde, claramente, es estos fines. También, como universidad pública del sistema universitario andaluz, tenemos el firme compromiso con el entorno, de que la puesta en valor de nuestro patrimonio sea una fuente de innovación, capaz de generar bienestar social y riqueza. Estos objetivos coinciden, claramente, con este Campus Internacional de Arqueología, que se realiza en un entorno único como Bedmar, ubicado en el Parque Natural de Sierra Mágina. El éxito de este campus es el resultado del trabajo, en común, de varias instituciones, que hemos aunado potencial y conocimiento… Hacer coincidir a un gran número de expertos en la materia, en el espacio y en el tiempo, aquí en Bedmar, supone un nuevo empuje a las excavaciones ya realizadas, y a la apuesta por un valor museográfico del importante patrimonio arqueológico y paleontológico de esta comarca jiennense. De hecho, el trabajo realizado desde 2015 ha permitido el descubrimiento y la realización de excavaciones arqueológicas, sistemáticas, en dos yacimientos inéditos, hasta entonces… La Cueva de la Serrezuela-Bedmar, ocupada por los Neandertales hace más de 40.000 años, y el abrigo del Portillo, una ocupación de los primeros hombres modernos, magdalenienses, que habitaron estas tierras hace, en torno, a 15.000 años A.C.. Ambos yacimientos representan casos únicos en la provincia de Jaén y es objetivo de este campus y de nuestra Universidad, que lleguen a ser un referente internacional en la cultura prehistórica…”.

Desde la Fundación Caja Rural de Jaén, su gerente, Luis Jesús García Lomas reiteraba el compromiso de la entidad con el proyecto, “… Es un proyecto que se inició, como todas las cosas, poquito a poco. Que, al principio, era un proyecto de investigación y que luego creyeron que era importante por darle esa apertura y oportunidad a todos los estudiantes que pudieran venir… Por parte de la Fundación nos pareció imprescindible apostar por ellas, puesto que, al final, nosotros trabajamos por Jaén. Y al final es, también, poner a Jaén, a un territorio como Bedmar, es muy importante esta apuesta… Es muy importante la apuesta de todas las entidades… Al final, es poner a la provincia en ese contexto internacional, que también es necesario que nos conozcan y que nos disfruten…”.

El delegado territorial de la Consejería de Cultura, de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, volvía a incidir en el poder de la cultura como fuente de riqueza, “… Y también pone de manifiesto que la cultura es algo en alza, no es, solamente, algo casual… En Andalucía, en este primer semestre, se hayan incrementado las visitas un 12%. Cada vez tiene más importancia todo aquello que supone evidenciar la singularidad de la cultura como aspecto que, a su vez, permite el desarrollo socio-económico de un territorio. La cultura al servicio de la dinamización social, de aquello que permita el desarrollar los territorios. Y, en ese aspecto, tomar conciencia de que este Campus, sobre todo los voluntarios y los profesores, en vuestras manos va a estar el escribir la historia… Decir al alcalde que siga en esa línea, concitar la colaboración, la complicidad y la implicación de todas las administraciones… Jaén también puede llevar a gala de que somos la provincia con mayor número de castillos de toda España, hay 522 BIC (Bienes de interés Cultural), 23 Conjuntos Arqueológicos y más de 2.000 yacimientos arqueológicos… Esa riqueza patrimonial, cultural, arqueológica, que cuesta mucho dinero ponerla en valor, está llamada a ser una de las singularidades que permitan y que propicien el desarrollo socio-económico de nuestra provincia. Nosotros así estamos convencidos y así nos lo creemos. Y, por tanto, vamos a seguir alabando, reconociendo y agradeciendo cualquier iniciativa que, desde la suma de esfuerzos, permita poner en valor el rico patrimonio que tiene la provincia de Jaén. Solo desde la suma de esfuerzos se conquistan los objetivos más ambiciosos y poner en valor, la cultura, el patrimonio arqueológico de la provincia de Jaén, sin duda, es un objetivo que debe concitar la complicidad de todos…”.

Por su parte el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, se remontaba a los primeros contactos con los responsables de la FIPEH, Cecilio Barroso y José M ª Hidalgo, para comparar con el momento actual la situación de los yacimientos de Bedmar, para, además, insistir en la inversiones de futuro que suponen todas aquellas destinadas a la cultura, “… En el año 2014, Cecilio Barroso y José M ª Hidalgo, este de Jódar, vinieron a hablar con nosotros, para enseñarnos unos tejos y algo más, que no alcanzamos a ver lo que eran. Difícilmente nos podíamos imaginar que, tres o cuatro años después, íbamos a tener lo que tenemos, en este momento, en nuestro pueblo. UN grupo importante de jóvenes voluntarios/as de la arqueología, con la presencia de importantes estudiosos y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional… Yo creo que es una buena noticia, porque nos está permitiendo conocer nuestro pasado, y conocer nuestro pasado, sin duda, es bueno para nuestro presente y es fundamental para el futuro… Se nos olvida muchas veces que, cuando destinamos dinero a la cultura, el dinero que se dedica a la cultura no es un gasto, siempre es una inversión. Una inversión, además, con un retorno inmediato. Es verdad que la arqueología es costosa, pero es mucho lo que nos aporta, la cultura, en general, y la arqueología en particular. En estos cuatro años de excavaciones en Bedmar, está permitiendo poner en valor nuestro pasado. El que hayamos sido capaces de encontrar, aquí en Bedmar, en estos campos de trabajo, los restos humanos más antiguos de la provincia, es fruto del esfuerzo, la colaboración y el trabajo de todos los que han estado volcados con este proyecto…”, destacando el compromiso de Marco Antonio Bernal, director de este campo y de PaleoMágina, “…Es un ‘Panciverde’ más…”.

Conferencia Inaugural

A continuación, el director de Arqueomanía del programa de TVE, Manuel Pimentel, impartía la conferencia inaugural basada en la importancia que “En apenas una generación” ha adquirido la cultura íbera en la provincia de Jaén, destacando la puesta en marcha del Museo Íbero de Jaén, “… Para que esto ocurra, tiene que darse, primero que haya yacimientos, que fuera cierto que hubo aquí importantísimas ciudades íberas, que la historia tenga densidad. Pero no, eso no es suficiente, es condición necesaria. Lo más importante es siempre el factor humano, la investigación, el conocimiento, el apoyo de las instituciones… El haber logrado el Museo Íbero en Jaén me parece, primero una vanguardia… Estáis logrando convertir en una referencia del mundo íbero a Jaén, y no es fácil… La arqueología, aparte de todo lo que se ha dicho, que la cultura es inversión, identidad, ciencia, conocimiento, atrae a gente con inquietudes. Los pueblos se están quedando vacíos, y se quedan vacíos por temas económicos y también porque tenemos que dotarlos de vida intelectual, cultural. Si hay el ansía de muchas personas inquietas, el conocimiento, el conocer lo distinto es un argumento maravilloso, estos campos de tener inteligencia compartida y conocernos… Además la arqueología es bonita, es divertida, lo pasamos bien… Todo lo que somos, debajo de nuestras almas, debajo de nosotros todavía late ese alma temerosa, trémula, que a la luz de las candelas se embelesa con los relatos que nos cuentan los mayores. Y los relatos beben de la arqueología, y por eso, de alguna forma, somos relatos y somos arqueología…”.

Por último, el propio Pimentel presentaba, junto al productor y realizador de documentales, Manuel Navarro, su libro ‘Arqueomanía. Historias de la Arqueología’, basado en el programa de TVE, también con unas nuevas alusiones al ya mencionado Cecilio Barroso, “… Cecilio encierra las grandes esencias que tiene que tener un gran arqueólogo, un gran investigador. Un torrente irrefrenable de pasión, un auténtico terremoto. Pero, por otra parte, también, el grado suficiente de escepticismo y de vínculo con la ciencia y de fe ciega en el método científico, que todo investigador necesita. Es la persona que aúna todos esos factores, y que, desde luego, podéis estar muy tranquilos porque estando el detrás, con todo su equipo, estáis en muy buenas manos…”.

Sobre el programa, Navarro, explicaba, su experiencia desde el año 2011, en el que se empezó a emitir en La 2 de TVE, “… Estamos empezando a producir su sexta temporada, está en emisión la quinta. El proyecto venía de unos años atrás. Nos costó un poquito, como siempre, convencer a los ejecutivos, que un programa de arqueología podía tener el suficiente impacto y la suficiente calidad, como para que se mantuviera de cara al público. Un objetivo que vamos consiguiendo, con nuestro propio aprendizaje y la inestimable ayuda de los profesionales de la arqueología…”.

El director del campo, Marco Antonio Bernal, explicaba ante nuestros micrófonos, los objetivos de esta edición, con excavaciones en la Cueva del Nacimiento del rio Cuadros, “… Es un nuevo reto, con mucha ilusión. Es una aventura nueva, es una cueva inédita, vamos a ver que sorpresa nos encontramos, aunque ya hay pruebas que nos indican que hay ocupaciones neolíticas, de la edad del bronce y del cobre, incluso algunas evidencias ibéricas de cerámicas… Vamos a trabajar de forma sistemática, en esa cueva, a ver que objetos nos ofrecen… Tenemos pistas, tenemos unos indicios, pero tampoco podemos ‘Vender la piel del oso antes de cazarlo’… (Con este tipo de campos) Lo que queremos es divulgar, socializar conocimientos, que nosotros por carrera, por estudio tenemos. Eso ahora nosotros tenemos que divulgar a las personas, a toda la ciudadanía. Nosotros, en muchos casos conseguimos financiación pública y privada… El patrimonio corresponde a toda la sociedad, sería muy egoísta que nos quedásemos con el conocimiento de nuestro pasado, hay que darlo a conocer atodo el mundo, hacerlos participes…”.

Ponentes

El Campus contará, entre otros, como ponentes con Miguel Ángel Lechuga y Manuel Jesús Torres, de la UJA; Mónica Ruiz, José Antonio López, Leonor Peña, Niccolo Mazzuco y Sebastián Pérez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; José Antonio Riquelme, de la Universidad de Córdoba; Carlos Lorenzo, de la Universidad Rovira i Virgili, Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social; Gala Gómez, del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social; Bienvenido Martínez, del ICREA, Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social; Javier Baena y Concepción Torres, de la Universidad Autónoma de Madrid; Juan Antonio Pérez, de la Universidad de Málaga; Christophe Falguères, del Muséum national d’Histoire naturelle de París; Verónique Pois, de la Universidad de Perpiñán Via Domitia; José María Hidalgo y Francisco José Bermúdez, de FIPEH; Marcos García, de la Universidad Complutense de Madrid; Miguel Cortés, de la Universidad de Sevilla, y Davinia Moreno, del Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana.