El cambio climático ya es creíble

Lo peor del cambio climático no es lo que le está haciendo al planeta, sino lo que le ha hecho a la gente.

En Balears puedes resguardarte de la mayoría de catástrofes, pero el clima no respeta a ningún rincón del planeta.

O sea, que tengo a mi entorno desquiciado por el calentamiento global.

Mi frutero y editorialista me participa su desesperación, porque la Administración es incapaz de darle las indicaciones para proceder con la transición ecológica del plástico al papel.

Me refugio en mi cafetería de confianza, pero la mujer encargada de servirme el café complica la situación.

Me confiesa que nunca había prestado demasiada atención a los documentales, fotografías y programas radiofónicos sobre el calentamiento global.

Sin embargo, de repente se siente afectada por cada imagen que demuestra el empobrecimiento del planeta, la sequía o el ganado famélico.

“Ahora me creo las imágenes”, dice.

Ahí está la clave, ahora nos lo creemos.

El cambio climático no lo tenemos ahí fuera, se ha infiltrado en nuestro interior y no lograremos desalojarlo por mucho que mejore la situación de la Tierra, que no lleva camino.