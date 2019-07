"En Venezuela el salario medio mensual equivale a 50 euros"

Cruz Roja ha organizado esta mañana un espacio de entrevistas a refugiados que nos ha permitido conocer de una forma más cercana la situación de una de ellos y los motivos que le han llevado a abandonar su país de origen. Ahora forma parte del programa de acogida en relación a las personas refugiadas de Cruz Roja. La mayoría ya están reinsertados laboralmente después de una formación en comercio.

Normaris González es una joven venezolana de 25 años, ejerce de comerciante pero se licenció en derecho. Asegura que estudió la carrera para hacer justicia y no quiere ser parte de la corrupción judicial que se vive en Venezuela.

"Vine por la situación tan crítica que está viviendo el país, por ver que no había ningún futuro. Yo formaba parte del Palacio de Justicia de mi país y vi que las instituciones están corrompidas. Se supone que si estudio ésto es porque me gusta la justicia, y al ver la injusticia y la corrupción no quería ser parte de ese sistema que se vive ahora."

Insiste en que la situación de su país es grave. Asegura que la gente está muriendo y faltan las atenciones más básicas, como el agua o la comida.

"No hay agua, no hay luz, con lo que cobras no te alcanza para comer, las medicinas son incomprables. Es deprimente ver la desnutrición y como las personas se están muriendo."

Una situación propiciada, por un gobierno que, explica, se agarra al poder.

"No tienen ningún tipo de sentimiento y humanidad. Ellos son conscientes de todo lo que el pueblo grita, que tiene hambre, como muere... Y aun así están cegados ya que es tanta la corrupción y la sed que tienen de poder que no lo van a dejar de manera voluntaria. No van a renunciar al poder, ellos quieren seguir ahí para poder seguir lucrándose y robando. "

Normaris lleva viviendo 9 meses en Mallorca, aunque dice, que su integración tampoco ha sido fácil y habla de xenofobia.

"Te miran porque eres latino, comentan... Bien sea también la parte de la comunicación, por el mallorquín o el catalán, pues sí existe algún tipo de xenofobia todavía. Pensé que como isla que integra muchos turistas estaban más acostumbrado a esta situación."

Una acogida muy dura que nos recuerda que no hay que prejuzgar a los extranjeros, especialmente a los de origen más humilde. En Venezuela el bolívar baja cada vez más, según la joven el salario medio mensual equivale a tan solo 50 euros.