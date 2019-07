Dimite la coordinadora de Ciudadanos en Lorca por discrepancias con la línea de su partido a nivel nacional

La coordinadora de la agrupación de Ciudadanos en Lorca, Irene Ruíz Alcázar, ha anunciado a través de su perfil en Facebook su decisión de dimitir de todos sus cargos en la formación naranja y de darse de baja como militante del partido. Esto no sólo afecta a su papel en la Ciudad del Sol, sino también al puesto de coordinadora del Comité Territorial del Guadalentín y miembro del Comité Autonómico de Ciudadanos en la Región de Murcia.

Según Ruíz Alcázar, "ha sido una decisión difícil pero muy meditada. Siempre he sido honesta y en esta ocasión, no lo seré menos". Como motivos para esa dimisión, argumenta que "no puedo continuar en un proyecto político con el que ya no me siento identificada". A pesar de eso, añade que "siempre estaré a disposición del partido, de las instituciones públicas o cualquier otro ente que me requiera para aportar mis conocimientos o mi ayuda en lo referido al ámbito de la protección y el bienestar animal".

Concluye este mensaje con las palabras que ya esgrimió el ex diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Toni Roldán, para justificar su salida del partido: "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", al tiempo que ha acompañado su mensaje de despedida con el vídeo íntegro de la comparecencia en la que Roldán anunció su salida del partido de Albert Rivera.