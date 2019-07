Los colectivos LGTBIQ+ de la Región piden una reunión a PP y Cs

Los colectivos Asfagalem, No te prives y Chrysallis Región de Murcia, todos ellos coletivos que luchan por los derechos de las personas LGTBIQ+ en la Región han solicitado una reunión de carácter urgente y pública con representantes del Partido Popular y Ciudadanos en la Región para aclarar los puntos del pacto programático negociados para la investidura de Fernando López Miras a la presidencia de la Comunidad Autónoma.

Estas asociaciones no entienden "como PP y Cs se sientan a negociar un acuerdo programático en el que se pacta con sus derechos con un partido abiertamente homófobo como es Vox. Este partido que persigue la derogación de la Ley LGTBI, en su último decálogo de propuestas intenta ocultar con su nueva redacción estas intenciones" y denuncian que "estas intenciones ya están quedando manifiestas con su actuación en otras comunidades autónomas".

El presidente de No te Prives, Jesús Costa, ha explicado que "desde el primer momento denunciamos que no se haga ningun tipo de pacto con partido abierta y visiblemente homófobo pero una vez que estos partidos se han sentado con Ciudadanos y PP han llegado a unos pactos" y que digan abiertamente qué van a hacer ya que "no nos podemos fiar".

Para la presidenta de Asfagalem, Adelaida Campilla, uno de los campos que más nos "preocupa es el ámbito educativo. Nosotros estamos en las escuelas y no podemos tolerar que nos vuelvan a esconder en el armario" como interpretan de las intenciones de Vox.

Estos colectivos quieren que se les explique qué es lo que han pactado exactamente en relación a algunos de los puntos de ese acuerdo de Gobierno entre PP y Cs. Por ejemplo en el caso del punto dos, que indica que se impulsará medidas para garantizar que ningún menor de edad participe en actividad pública alguna sin el consentimiento manifiesto de los padres. Consideran que la "redacción de este punto es un intento de camuflar el conocido como “PIN Parental” de Vox" , les gustaría saber si este acuerdo programático implica "darle la opción a los padres de evitar que sus hijos reciban charlas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y Familiar en los centros educativos".

El punto tres, refreja que se revisará la política de subvenciones públicas para evitar que dichos fondos sean destinados a actividades relacionadas con el adoctrinamiento ideológico o contrarios a la Constitución española, un artículo que desde los firmantes cuestionan que "¿Quién y cómo se va determinar qué es adoctrinamiento ideológico y qué asociaciones lo ejercen supuestamente?".



Por último, en el punto número 9, que indica que "Haremos de la Región el mejor lugar para formar una familia con medidas para fomentar la natalidad y proteger a las familias más vulnerables". Desde los colectivos LGTBI consideran que "no les queda claro si este fomento de la natalidad se va a materializar en las familias homoparentales o sólo van enfocados a familias heteroparentales". Por todo ello, desde Asfagalem, No te prives y Chrysallis "esperamos una respuesta de los partidos políticos con día, hora y lugar en el que tratar estos puntos" concluyen.