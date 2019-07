El rhythm and blues y el rock del grupo portugués Lola Lola llega a Palencia con La Huerta de las Delicias

La tercera edición del ciclo ‘La huerta de las delicias’, que organiza Palencia Sonora, continua con la segunda de las actuaciones programadas en el popular parque palentino de la Huerta de Guadián. Mañana miércoles, 10 de julio, será el turno para el grupo portugués Lola Lola, el trío de guitarra, bajo y batería que forman Tiago Gil, Miguel Lourenço y Hélder Coelho junto al saxófono barítono y la voz solista de Carla Capela, reconocida Dj de Porto (Just Honey). Su actuación, programada en a las 21:00 horas, se enmarca en el programa de actividades del Verano Cultural 2018 diseñado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

Rhythm and blues, guiños al popcorn y rock n’ roll conviven en la propuesta creativa que firma el conjunto portugués, cuyos temas suenan por todo el mundo gracias a dj’s de culto, radios y bloggers musicales. Un sonido que les hace inconfundibles y que se nutre del universo musical de las décadas de los 50 y 60. El primer disco de la banda se tituló Money in the can y recientemente ha visto la luz su segundo trabajo, Sweet Lovin. Su directo ha rodado ya por diferentes salas y festivales españoles y en Palencia presentarán sus dos nuevos singles, ‘Voodoo Man’ y ‘Voodoo Woman’, un número pegajoso de rhythm and blues y un homenaje al músico estadounidense Curtis Knight, respectivamente.

El público que asista al concierto tendrá además la oportunidad de sumergirse en un espacio ambientado como un jardín del Renacimiento, recreado con los tejidos naturales de Ampaypunto Artesanía Textil y los arreglos florales e instalaciones de Elsalaborda.

La siguiente cita (el próximo miércoles, 17 de julio) tendrá al cantante y armonicista estadounidense Chris O’Leary como protagonista. La prensa especializada le considera el heredero del mítico Levon Helm, ya que comenzó en la música como frontman, cantante principal y armónica de su banda, The Barn Burners. Su carrera en solitario arrancó con el disco ‘Mr. Used to Be’, mejor debut discográfico en 2011 en los Blues Blast Awards y que le valió también a O’Leary una nominación como mejor artista en los American Blues Music Awards.