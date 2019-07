Allen: "No me jubilaré, probablemente me muera en un plató, rodando"

Este miércoles comienza el rodaje de la nueva película de Woody Allen en San Sebastián. Una comedia romántica, centrada en la vida de un matrimonio estadounidense que visita el Festival de Cine de San Sebastián, con la que el cineasta lanza un mensaje "No me jubilaré, probablemente me muera en medio del montaje de una película o en un plató, rodando".

Allen ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha desgranado algunos de los detalles de su nuevo proyecto acompañado por el fundador de MediaPro Studio, Jaume Roures, y de parte del reparto con el que filmará la película, las actrices Elena Anaya y Gina Gershon, y los actores Sergi López y Wally Shawn.

Allen, fiel a sus costumbres, ha aparecido con un jersey de lana gris y sus dos complementos característicos: unas gafas de pasta negras y un gorro pesquero.

Durante la comparecencia, Allen se ha mostrado discreto y no ha dudado en responder a todas las cuestiones que le realizaban los periodistas, incluso las relacionadas con las denuncias por abuso sexual hechas públicas en 2008 por su hija adoptiva, Dylan Farrow, que le han llevado a no poder estrenar algunos de sus trabajos en su país, como es el caso de la cinta "A Rainy Day New York".

Pese a las polémicas y su avanzada edad, 83 años, el neoyorquino ha asegurado que no piensa jubilarse "nunca", y ha añadido que aunque trabaja "siete días a la semana", no piensa detenerse.

"No pienso en movimientos políticos, sociales, no estoy equipado mentalmente para tener una visión profunda de esos conflictos, yo trato de relaciones humanas, de la gente, de la comedia", ha añadido.

Woody Allen, al que no le gusta salir de Nueva York, como él mismo ha confesado, ha encontrado en San Sebastián "un lugar en el que poder trabajar con comodidad" y al que llevar a su familia, ya que, en todas las ocasiones en las que ha visitado la ciudad recuerda haberse enamorado "de la belleza de San Sebastian y ese encanto especial que tiene".

A partir de ahí, decidió escribir una historia ambientada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián - en el que ganó el Premio Donostia en 2004 -, en la que narra la historia de un matrimonio de EE. UU. cuya vida da un giro cómico e inesperado.

La película no tiene título, aunque al proyecto lo denominó de manera provisional "El festival de Rifkin", en alusión a uno de los personajes.

Por su parte, Elena Anaya ha confesado que aceptó la propuesta de Allen "de inmediato", por encima de vetos y boicots: "Creo en la vida, creo en la justicia y como actriz soy responsable de los trabajos que elijo, que los elijo por el guion", ha afirmado rotunda, al tiempo que ha confesado que conoció ayer al director y lo considera "una persona absolutamente entrañable, un genio, una leyenda".

Asimismo, Gina Gershon también ha admitido cumplir un "sueño" con la llamada de Allen, a pesar del ambiente político de su país al que ha calificado de "locura".

El rodaje de la película de Allen arrancará este miércoles en San Sebastián y se extenderá hasta el 23 de agosto, aunque también grabará en otras localizaciones gipuzkoanas, como el pueblo pesquero de Pasai Donibane y Zumaia.