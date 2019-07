Las enfermeras reivindican que puedan dispensar medicamentos frente a la oposición del Sindicato Médico

El sindicato de enfermería de la Comunitat Valenciana ha respondido a las palabras del presidente del Sindicato Médico, que criticó que las enfermeras pudieran usar o dispensar medicamentos que no necesiten receta o que ya estén prescritos. Hasta ahora solo lo hacían los médicos, pero según cuenta la secretaria autonómica del sindicato de enfermería (SATSE), la realidad es que el decreto lo único que hace es dar cobertura legal a una práctica que las enfermeras ya venían realizando en los últimos años.

Las enfermeras tachan de "prehistórica" la actitud del sindicato médico, que se ha dedicado a alertar a la población sin base alguna. Mari Luz Gascó, la secretaria autonómica de SATSE se muestra sorprendida por la oposición del sindicato médico a una medida que fue aprobada en 2018 por el gobierno central. Acusa al su presidente, Andrés Cánovas de mentir ya que, asegura, en 2015 era partidario de esta misma medida.

Mari Luz Gascó celebra la medida de Sanidad que da una mayor autonomía a las enfermeras y que permitirá a los médicos tener más tiempo para atender a los enfermos. Gascó explica que en otras autonomías dónde ya se han aprobado decretos similares no se ha generado este problema y concluye que no darán más declaraciones, ya que no pretenden iniciar una guerra con los médicos.