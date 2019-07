Caballero vuelve a aceptar el reto del 'Aleluya'

En Porta do Sol este viernes actuarán Herdeiros da Crus y Tony Lomba & Elio dos Santos, suspendido en el carnaval por la lluvia. Ya entonces había una gran expectación después de que Tonhito de Poi invitase al alcalde a cantar con ellos el Aleluya y el regidor aceptase el reto. Pero no pudo ser. La lluvia impidió el concierto al aire libre. Sin embatgo esa actuación se recupera este viernes en Porta do Sol y en nuestros micrófonos de Poi lanzaba de nuevo el reto: “ Señor Caballero, a invitación sigue en pe para que oficie como monaguillo na nosa ceremonia de Aleluia este venres na Porta do Sol, eu, e penso que falo no nome de todo o planeta Terra, contamos con usted encima do escenario ”

Y claro, como no podía ser de otra forma se lo trasladamos al alcalde que ha aceptado encantado, aunque no como monaguillo, sino “como oficiante” .