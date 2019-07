Juan Marín: "Este Gobierno de la Junta sí es sensible con Almería"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, impartió ayer en Almería la conferencia ‘Nuevos tiempos, nuevos retos’.



La conferencia se enmarca en el ciclo organizado por La Voz de Almería y Cadena SER en Almería, bajo el patrocinio de CaixaBank.





A lo largo de unos 40 minutos, sobre el escenario del Teatro Cervantes, el vicepresidente disertó sobre los primeros seis meses de gestión de gobierno de la Junta de Andalucía, bajo una coalición formada por Partido Popular y Ciudadanos, de la que Marín Lozano es su líder autonómico.



El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local dedicó un apartado de su conferencia a hablar de la incidencia de los Presupuestos Generales del Ejecutivo autonómico para 2019 en esta provincia, y aprovechó para destacar que este Gobierno “sí está siendo sensible” con Almería frente a ejecutivos anteriores, de signo socialista.



A diez días de que el debate de Presupuestos de la Junta entre en su debate final en el Parlamento de Andalucía, Marín señaló que la inversión por habitante en Almería “es la mayor” de todas las provincias andaluzas.



“Este Gobierno es sensible con Almería. Hoy Almería está mucho más cerca del Gobierno andaluz no porque yo venga más veces, o la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, sea de Almería, o porque la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, sea de Adra. Está más cerca porque hay un Gobierno que es más sensible a los problemas que tienen los andaluces, y los almerienses son tan andaluces como cualquier otro ciudadano que viva dentro de la comunidad autónoma”, dijo textualmente.



A continuación, Marín Lozano, que fue presentado por la presidenta del Parlamento andaluz, la almeriense Marta Bosquet Aznar, entró en detalle en partidas presupuestarias como los 55 millones para infraestructuras hidráulicas, 35 millones para modernización de estructuras, ...



“Les estoy hablando de hechos, no les estoy hablando de promesas para el año que viene, es algo que ya está en los presupuestos”, comentó, mientras era escuchado con atención por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la almeriense Carmen Crespo.



El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local también consideró que, aunque los números sean “muy fríos”, también “demuestran que este Gobierno no se ha olvidado de Almería”.





A continuación, Juan Marín lanzó el principal mensaje político, dado que ya está “provincializado” el presupuesto de la Junta de Andalucía. “Almería es la provincia que más inversión va a recibir de toda Andalucía por habitante. ¿Por qué? Porque también hay un déficit mayor de infraestructuras”.



El vicepresidente también dedicó una parte de la conferencia ‘Nuevos tiempos, nuevos retos’ a hablar de gestión de su departamento, en lo relativo al área de turismo.



Así las cosas, se refirió al Plan Turístico de Grandes Ciudades, que fue abordado en el encuentro bilateral que mantuvo hace unas semanas con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (Partido Popular).



Se trata de un plan “que estaba guardado en un cajón” y “ya está sacado del cajón”. “Y no solo eso, pronto vendré de nuevo a Almería para firmar un convenio de inversiones por valor de cinco millones de euros en esta ciudad”.



El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local apostilló también que tanto el turismo como el sector agroalimentario, fundamentales en la provincia de Almería, “son los dos grandes motores de nuestra economía”.



Marín Lozano puso en valor que recientemente se haya elegido el municipio almeriense de Roquetas de Mar para la entrega de banderas azules a todas las localidades de la comunidad distinguidas con este galardón.