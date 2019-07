UGT denunciará a la empresa concesionaria de las ambulancias del 112 por la falta de condiciones mínimas en las bases de Las Navas y Ávila Rural

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Sección Sindical de Transporte Sanitario-Sector Sanidad de la FSP-UGT aseguran haber solicitado al comité de empresa el consentiemiento para denunciar en la inspección de trabajo la falta de condiciones mínimas de las bases (Las Navas del Marqués y Ávila Rural). Según los firmantes, el comité en pleno habría aceptado y la denuncia se presentaría ante la administración.

Asimismo, aseguran que con esta denuncia no bastará por lo que "será necesario marcar un punto y aparte para que esto cambie". El texto reivindicativo continúa abogando por la necesidad de "un cambio radical en la forma de entender la empresa actual pues ya no es una empresa familiar y ya no miran por ti".

El texto también plantea una serie de interrogantes que aluden a la manera de actuar de la empresa en relación con los acontecimientos sucedidos en los últimos días. "¿Alguien va a creer que los puestos a cubrir van a ser organizados en una tarde dependiendo de méritos, capacidad y/o conciliación familiar? ¿Alguien piensa que esta empresa funciona? ¿Cómo es posible que sólo veamos que día tras día todo va a peor, que no hay atisbo de esperanza en que algo mejore?".

Desde FSP-UGT aclaran, además, que "todos somos prescindibles, Actualmente van a despedir a la mayoría de los trabajadores en prácticas, trabajadores muy válidos -como subrayan- que han echado horas a destajo pensando que así serían renovados y que se van a la calle para que Ambuibérica tenga más beneficios".