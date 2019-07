Tebas: "Muchos clubes han solucionado la situación que tiene el Málaga"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, pasó fugazmente por Málaga para inaugurar los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Tebas se refirió a la situación del Málaga, con bajada de presupuesto y otro año en segunda división. "Muchos clubes no han recuperado la categoría en el primer año y han tenido que hacer lo mismo, y todos lo han resuelto". El dirigente no entró en detalles sobre el límite salarial ni en los derechos de televisión, pero sí mostró su confianza en la entidad. "Confiamos absolutamente en que el Málaga resolverá la situación y saldrá a competir. Si no, se tomarán otras medidas, pero confiamos en ello".

Seguir leyendo