Calero y Albiach ya lucen como numantinos prometiendo "humildad y trabajo"

Néstor Albiach e Iván Calero ya lucen como jugadores del CD Numancia, en su presentación en la sala de prensa de Los Pajaritos. Ambos fichajes rojillos han asegurado que llegar a Soria es una gran oportunidad para ellos. “Es un proyecto ambicioso, el Numancia es un club serio, que trabaja bien y aquí vamos a poder estar a gusto, competir y formar parte de un buen grupo de jugadores. Yo quiero agradecer a César Palacios, al entrenador y a todo el Numancia que me dé la oportunidad de poder vestir su camiseta, porque es muy complicado dar oportunidad a un chico que viene de Segunda B. Estoy muy agradecido de formar parte de esta familia”, aseguraba Calero, mientras que Albiach apostillaba en el mismo sentido. “Como ha dicho mi compañero Iván, es un club muy ambicioso y humilde y yo creo que el futbolista debe tener esos valores, de humildad y trabajo, y este es básicamente lo que representa este club. Cuando supe que el club estaba interesado en mí no me lo pensé ni un segundo porque el Numancia, aparte de que siempre yo he seguido me ha gustado desde pequeño y también estoy agradecido por la confianza”

Iván Calero, de 24 años (Parla, Madrid, 21 de abril de 1995), jugó la pasada temporada en el Salamanca UDS, cedido por el Elche CF, donde anotó 7 goles en 34 partidos. Aunque llega al Numancia para ocupar el lateral derecho, en su trayectoria (en España, Inglaterra y Holanda) ha actuado habitualmente de extremo tanto derecho como izquierdo. “Puedo jugar en cualquier parte de la banda derecha. Este pasado curso he jugado de lateral, de carrilero y de extremo. Me encuentro cómodo en cualquier posición en la que me ponga el entrenador. No habrá ningún problema, me adapto a todo”.

Néstor Albiach de 26 años (Chirivella, Valencia, 18 de agosto de 1992), disputó la pasada temporada 10 partidos con el Badalona marcando 4 goles, después de haber estado 6 años en Praga, compitiendo con el Dukla y el Sparta, incluso jugando en la Europa League con este último conjunto. “He estado 6 años en Praga, en la liga de la República Checa, y es un experiencia una bonita pero yo ya tenía ganas de volver a casa, a España, de he hecho pude volver a la segunda B y la verdad que fue muy bien. Ahora afronto una nueva etapa en mi vida, en una segunda división, que es una la liga bastante bonita, y espero tanto el club como yo disfrutemos de una buena temporada”.

En la misma línea, con experiencia en el extranjero, llega Calero. “He estado en Inglaterra y en Holanda y son experiencias que quedan para para ti, como futbolista y como persona. Es una experiencia que yo viví desde muy joven, salí de casa con 19 años y el año pasado el Elche me dio la oportunidad de volver a España que era algo que yo quería y en este caso Numancia me ha dado la oportunidad de poder dar el salto de categoría. Para mí es algo muy importante y vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena para que el Numancia este año cumpla sus objetivos”.

Con respecto a su posición preferida, Albiach asegura que es “polivalente, puedo jugar en varias posiciones, siempre con talante ofensivo. Creo que puedo rendir más en la mediapunta o en la banda derecha (a pierna cambiada, pues es zurdo). En Badalona estuve jugando de delantero… Jugaré donde me necesite el entrenador, me adaptaré”.