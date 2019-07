David Rondón, primer fichaje del Soliss FS Talavera

David Rondón Fernández se convierte en el primer refuerzo del conjunto talaverano en su segunda tentativa dentro de una Segunda División que se antoja más apasionante si cabe que el curso pasado.

El equipo de la Ciudad de la Cerámica ‘pesca’ en una Primera División de Francia (D1) para traerse a uno de sus jugadores más importantes durante los últimos cursos, no en vano la pasada temporada sería uno de los cuatro nominados al mejor jugador de la campaña.

Hasta en cuatro ocasiones ha sido campeón de Liga en Francia y también de Copa, tres de ellas vistiendo los colores del KB United, y la restante con el Sporting Club de París. Con los dos equipos además tendría la oportunidad de disputar Ronda Élite y Ronda Principal de la Copa de Europa de Fútbol Sala.

Con su último club, el Acces Futsal, sería subcampeón de la competición liguera consiguiendo alcanzar la veintena de goles, una media muy habitual de este futbolista.

Vertical, muy físico, con gol, buen conocimiento táctico y jugador de equipo son algunas de las virtudes de este madrileño de 30 años que también ha pasado por Italia y por diversos conjuntos nacionales.

“Es un placer haber llegado al Soliss Fútbol Sala Talavera y volver a España tras mi aventura durante las últimas temporadas en Francia, donde competí en la Primera División”, destaca el nuevo jugador del conjunto de la Ciudad de la Cerámica.

Y David Rondón, que lucirá el número seis en su camiseta, es muy atrevido en lo que espera este curso 2019 – 2020 con su nuevo equipo: “Como he dicho antes, me considero un jugador competitivo, por lo que espero que podamos estar en playoff y si es posible luchar por el ascenso. Yo no soy de los jugadores que se conforman con poco, yo soy de los que se marcan metas altas y buscan estar arriba”.

La presentación de David Rondón se llevaría a cabo en una de las dos oficinas que Seguros Soliss posee en Talavera de la Reina, siendo en este caso la que se encuentra ubicada en el número 20 de la calle Antonio Torres.

De la mano de César Ramos, responsable de la compañía en la Ciudad de la Cerámica y directivo del conjunto celeste, se llevaría a cabo esta puesta de largo en una de las sedes de esta empresa patrocinadora del Fútbol Sala Talavera que da nombre comercial al equipo.