El futbolista gallego llega para tres temporadas y la operación se ha realizado tras el desembolso de 2,3 millones de euros. Lucas Pérez es el fichaje más mediático de la pretemporada en Vitoria. “Nos hará crecer en lo personal y en lo profesional”, aseguró el Director Deportivo del club Sergio Fernández en su presentación.

Pérez ya estuvo en Vitoria en las categorías inferiores y aseguró que “para mí es un honor regresar aquí. Aún recuerdo cuando tenía 15 años y Piterman era el presidente. Ahora están las cosas mucho más calmadas y hay más estabilidad”, añadió. El punta comentó que “mi máxima ilusión es rendir en mi equipo y poder llegar a ser Internacional. Es un sueño que tengo desde niño. Quería jugar en la Champions y lo conseguí con el Arsenal. Me queda el otro sueño”, advirtió.

Al delantero no le va a “pesar la responsabilidad. Soy un futbolista acostumbrado a la presión y sé que, por ejemplo, en la Premier se pagó mucho dinero por mí. No tengo ningún problema al respecto”, señaló. Todavía tiene que “sentarse con Garitano para saber que quiere de mí. Me llamó en pretemporada y le conozco porque tenemos varios amigos en común. Personalmente no le conozco pero ahora tendremos mucho tiempo para hacerlo”.

En cuanto a los objetivos, Lucas Pérez se mostró ambicioso y dijo que “el año pasado este equipo estuvo a punto de meterse en Europa. ¿Por qué no vamos a conseguirlo ahora?. Lucas procede del West Ham pero antes ha militado en el Arsenal, Arteixo, Depor, Montañeros, PAOK, Karpati, Dinamo de Kiev, Rayo Vallecano o Atlético en sus categorías inferiores, entre otras escuadras.