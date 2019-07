Niega haber matado a su perra a golpes y haber tirado su cuerpo al río Júcar

Un joven acusado de matar a golpes a su perra y tirar su cadáver al río Júcar ha negado los hechos en el juicio que se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete.

La Fiscalía le imputa un delito de maltrato de animal doméstico y pide para él una pena de 8 meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación para tener, ejercer profesiones o comerciar con animales.

La perra apareció muerta en junio de 2017 en un paraje de Motilleja, en el curso del río, cerca de Albacete. Dentro de un saco, atada y con varios golpes en la cabeza, que le provocaron la muerte. Según la autopsia, que se le hizo en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, los golpes se los propinaron con una herramienta.

El acusado ha dicho que el animal estaba esos días en casa de su abuela porque había mordido a un conocido y lo había dejado en un corral familiar. Y que a su abuela se le escapó este American Staffordshire Terrier. El perro tenía su chip identificativo y estaba registrado como peligroso, aunque el imputado ha dicho que no cayó en avisar a los Servicios Municipales de que se la había escapado.

La abuela, que había sido citada a declarar, no se ha presentado. Al parecer porque la defensa no la había avisado. La juez también ha retirado la acusación particular que ejercía la protectora Arca de Noé, por incomporacencia de su abogado.