El PSOE votará en contra de la propuesta para subir el sueldo de los ediles

El PSOE votará en contra de la propuesta de PP y Ciudadanos para aumentar los sueldos y asesores municipales, en el pleno extraordinario de este jueves.

Según ha podido confirmar Radio Alicante, los socialistas, que se han reunido esta mañana para preparar el pleno, se unen así al rechazo que ya habían confirmado Unides Podem y Compromís. Por tanto, PP y Ciudadanos dependen de Vox para sacar adelante su primera medida de esta legislatura.

Los socialistas consideran que no hay "ningún indicador en la ciudad ahora mismo que justifique esa subida" de sueldos que, recuerdan, no solo está por encima de las retribuciones de la pasada legislatura, si no también del periodo 2011-2015. Fuentes consultadas creen que el aumento "no está justificado ni sustanciado por ninguna parte" y que la ciudadanía no entendería que la primera medida del Ayuntamiento en esta legislatura fuese esa. No obstante, no se cierran a que en un futuro se pueda revisar.

La propuesta depende ahora, por tanto, del voto de los dos ediles de Vox; un apoyo que los socialistas creen que el alcalde evidenció tener cerrado con sus palabras del lunes, cuando recriminaba a Unides Podem que voten en contra sabiendo que les van a subir el sueldo igualmente.

A falta de saber el sentido del voto de Vox, la propuesta cuenta por el momento con el rechazo de PSOE, Unides Podem y Compromís.